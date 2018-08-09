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В Белоруссии по "делу БелТА" задержали главреда информагентства БелаПАН

В квартире Ирины Левшиной провели обыск и вскрыли системный блок ее компьютера

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии сообщил о задержании по "делу БелТА" главного редактора информационного агентства БелаПАН Ирины Левшиной.

По информации БелаПАН, в квартире у Левшиной проведен обыск. "В квартире главного редактора информационной компании БелаПАН Ирины Левшиной в рамках "дела БелТА" утром 9 августа был проведен обыск. Вскрыт системный блок ее компьютера", - утверждают в агентстве.

Левшина не пришла в обычное время на работу, мобильный телефон отключен.

Во вторник 7 августа в связи с делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by и информационного агентства БелаПАН прошли обыски.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, по делу на трое суток были задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редактор tut.by Анна Калтыгина, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.

Также сообщалось о задержаниях для допроса сотрудников tut.by Ульяны Бобоед, Дмитрия Бобрика и редактора БелаПАН Андрея Середы. Позднее они были отпущены.

Основатель и совладелец tut.by Юрий Зиссер вечером во вторник заявил, что дело имеет политическую подоплеку.

В свою очередь в МИД Белоруссии заявили, что задержание сотрудников БелаПАН и tut.by "не лежит в политической плоскости и не имеет никакого отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности в стране".

В среду обыски в ряде редакций СМИ и задержания журналистов продолжились. Информацию об этом подтвердил Следственный комитет Белоруссии. В частности, прошел обыск в редакции газеты "Культура" (редакционно-издательское учреждение "Культура и искусство"), офисе белорусского портала о недвижимости realt.by (ООО "РиэлтБай"), ООО "АйТиВи". Также были задержаны журналисты Алексей Жуков и Павел Быковский.

В Евросоюзе, Совете Европы, ОБСЕ, а также в посольстве США в Минске выразили озабоченность в связи с "делом БелТА" и потребовали освободить журналистов.

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Теги: Белоруссия

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