Минсельхоз РФ запустил программу льготного экспортного товарного финансирования

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ в условиях влияния санкций, финансовых и логистических ограничений запустил программу льготного экспортного торгового финансирования, сообщает ведомство со ссылкой на выступление замминистра сельского хозяйства Сергея Левина на Восточном экономическом форуме.

"Текущие условия побуждают участников рынка активно перестраивать работу. Минсельхозом России запущена программа льготного экспортного торгового финансирования. Она предусматривает помощь в использовании финансовых инструментов при экспорте продукции АПК", - сказал он.

По словам Левина, глобальная мировая торговля в настоящее время существенно меняется. Значительное влияние оказывают санкции, финансовые и логистические ограничения. Он также подчеркнул, что в прошлом году, согласно докладу Всемирного банка, в мире было введено порядка 3 тыс. новых торговых ограничений. Это в пять раз больше, чем в 2015 году.

Левин также сообщил, что РФ активно расширяет экспорт в дружественные страны - государства Южной, Юго-Восточной Азии и Африки. В 2024 году поставки продовольствия в такие страны превысили 90% от общего объема отечественного аграрного экспорта.

Как сообщалось, в 2023 году РФ экспортировала продукции АПК на $43,5 млрд. Президент РФ поставил перед отраслью задачу к 2030 году нарастить экспорт в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. По расчетам, в 2030 году агроэкспорт должен составить $55,2 млрд.