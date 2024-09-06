Более 2,5 тыс. представителей бизнеса участвовали в работе ВЭФ-2024

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Более 7,1 тыс. человек из 75 стран и территорий приняли участие в Восточном экономическом форуме-2024 (ВЭФ), который проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, сообщил журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

"На мероприятии побывали представители 75 стран мира, больше 7,1 тыс. человек. Самыми многочисленными были делегации из Китая, Малайзии, Болгарии, Вьетнама, Мьянмы", - сказал Кобяков на пресс-конференции во Владивостоке.

В работе форума приняли участие 2,5 тыс. представителей российского и иностранного бизнеса, 975 российских и 125 иностранных компаний. Освещали события форума более 1,5 тыс. журналистов из 75 государств. Кроме того, в ВЭФ приняли участие восемь иностранных министров и 11 глав дипломатического корпуса.

Кобяков добавил, что на форуме прошли более 120 сессий и круглых столов, в которых участвовали более 700 спикеров.

"ВЭФ стал площадкой, которая наглядно демонстрирует всем в мире, как выглядит результат сотрудничества стран, если в основе такого сотрудничества лежат принципы равноправия, взаимного учета интересов и искреннее стремление к сотрудничеству", - отметил Кобяков.

Он резюмировал, что за девять лет ВЭФ превратился в институт национального развития. В следующем году Восточный экономический форум будет отмечать десятилетний юбилей.

Кобяков также напомнил, что на площадке ВЭФ-2024 было подписано 292 соглашения на общую сумму 5,4 трлн руб. Среди регионов Дальнего Востока лидерами по суммам соглашений стал Забайкальский край со 196 млрд рублей. Якутия заключила соглашения на 132 млрд руб., Хабаровский край - на 124 млрд руб. Иркутская область заключила соглашения на 64 млрд руб., Амурская область - на 74 млрд руб., а Камчатский край - на 60 млрд руб.

В пятницу - заключительный день работы ВЭФ-2024 - проводится молодежный день в формате "День будущего", который собрал более 1 тыс. участников из регионов Дальнего Востока, Сибири и центральной России.