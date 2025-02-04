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"Дочка" "Ростелекома" в сфере кибербезопасности преобразована в АО

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Основное юрлицо принадлежащей ПАО "Ростелеком" группе компаний в сфере кибербезопасности "Солар" преобразовано в АО. По данным ЕГРЮЛ, с 3 февраля ООО "Солар Секьюрити" продолжает работу в статусе акционерного общества.

Решение о преобразовании юрлица было принято в сентябре 2024 года. Тогда же в ГК "Солар" объясняли реорганизацию "техническим шагом" и стремлением "соответствовать лучшим практикам в области корпуправления, в том числе - с точки зрения оптимальной акционерной структуры".

"Солар Секьюрити" зарегистрировано в марте 2015 года. Уставный капитал - 2,9 млн рублей. "Ростелеком" приобрел компанию в 2018 году.

В апреле 2021 года на презентации стратегии "Ростелекома" было объявлено о планах привлечения стратегических партнеров или проведения IPO некоторых ключевых бизнес-направлений (среди них назывались ЦОД и облачные сервисы, информбезопасность, цифровая медицина и ряд других).

В ноябре президент "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил о намерении провести IPO ГК "Солар" после вывода на биржу АО "Центр хранения данных" (бренд "РТК-ЦОД"). Последнюю готовили к IPO и рассматривали для этого "осеннее окно" 2024 года, но на фоне рыночной ситуации компания задумалась о целесообразности сделки, размещение так и не состоялось.

Михаил Осеевский Ростелеком Солар
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