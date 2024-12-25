Сливочное масло в РФ с начала года подорожало на 35,2%

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Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Цены на сливочное масло в РФ за неделю с 17 по 23 декабря выросли на 0,6%, что соответствует динамике предыдущей недели. С начала года они повысились на 35,2%, сообщил Росстат в среду.

Рост цен на яйца, ускорявшийся в последние недели, немного притормозил и составил 1,7% против 1,8% неделей ранее. Аналогичная ситуация и по ценам на курятину - темпы их роста замедлились до 1% против 1,7% на предыдущей неделе. Однако нынешние цены на яйца и на мясо кур ниже соответственно на 11,5% и 1,3%, чем в конце прошлого года, когда был отмечен их резкий рост, который привел к необходимости вводить меры таможенного-тарифного регулирования.

Росстат также сообщил, что цены на мороженую рыбу за неделю повысились на 1,4%, мясные консервы для детского питания - на 1%, подсолнечное масло - на 0,9%, свинину, овощные консервы для детского питания, вермишель - на 0,6%, говядину, баранину, молоко, сметану и ржаной хлеб - на 0,5%, сыры, фруктово-ягодные консервы для детского питания, сахар-песок, пшеничные муку и хлеб, макаронные изделия, пшено и печенье - на 0,4%, творог, сухие смеси молочные для детского питания и черный чай - на 0,3%, соль - на 0,2%, маргарин, гречневую крупу, рис и водку - на 0,1%.