ЦБ РФ с 1 января повышает надбавки за поддержание достаточности капитала

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ с 1 января 2025 года планово повышает надбавку за поддержание достаточности капитала, а также надбавку за системную значимость.

Банки РФ с 2020 года должны были соблюдать надбавку в размере 2,5% за поддержание достаточности капитала, для крупнейших игроков была дополнительно установлена надбавка в 1% за системную значимость. Таким образом, банки с универсальной лицензией должны были поддерживать надбавку в размере 2,5%, а системно значимые игроки - 3,5%.

ЦБ обнулил эти надбавки на весь 2023 год и установил 5-летний график их постепенного восстановления. В качестве меры защиты от существенного сокращения капитала банков ЦБ установил предельный размер распределения прибыли в зависимости от соблюдения установленных значений надбавок. Так, если системно значимый банк соблюдает надбавки на уровне не ниже 3,5%, а банк с универсальной лицензией - не ниже 2,5%, то они могут распределять 100% всей прибыли при условии сохранения этого уровня надбавок после ее распределения. Снижение надбавок ниже 3,5% и 2,5% соответственно ограничивает распределение прибыли на уровне не более 50% от прибыли текущего года и 0% нераспределенной прибыли прошлых лет.

При этом компенсационные и стимулирующие выплаты топ-менеджерам не будут учитываться при определении предельного размера прибыли для выплаты дивидендов.

ЦБ заявил, что начиная с 2024 года будет поэтапно на протяжении 5 лет повышать минимальные значения надбавок.

Надбавка за поддержание достаточности капитала в 2024 году составила 0,25%, а в 2025 году вырастет до 0,5%, в 2026 году - до 0,75%, в 2027 году - до 1,5%, в 2028 году надбавка составит 2,5%.

Надбавка за системную значимость в 2024 году осталась нулевой, в 2025 году она вырастет до 0,25%. В 2026 году надбавка увеличится до 0,5%, в 2027 году - до 0,75%, а в 2028 году вернется к значению 1%.