"Соллерс" в 2024 г. увеличил продажи в РФ на 9%, реализовав более 50 тыс. машин

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Продажи российской автомобилестроительной группы "Соллерс" в РФ (без учета остатков выбывшего из портфеля Ford Transit) по итогам 2024 года выросли на 9%, до 50 087 автомобилей, следует из данных, предоставленных "Интерфаксу" пресс-службой компании.

Автомобилей модельного ряда УАЗ за прошлый год было реализовано 35 975 шт. (-3,8%), в том числе было продано 14 813 автомобилей модели СГР, а также 9 839 "Патриотов", 5 453 "Пикапа", 5 334 "Профи" и 536 "Хантеров".

Продажи модельного ряда Sollers за год выросли на 65,2%, до 14 112 шт., в том числе легких коммерческих грузовиков Atlant и Argo было реализовано 8 505 шт. и 2 023 шт. соответственно, пикапов Sollers ST6 - 3 584 шт.

Накопленная динамика продаж "Соллерса" в РФ г/г в I-IV кварталах 2024 г., тыс. шт.*

Марка I квартал I-II кварталы I-III кварталы I-IV кварталы УАЗ 6,337 (+5,9%) 16,572 (+23,3%) 26,04 (+4,8%) 35,975 (-3,8%) Sollers 2,219 (+172,9%) 5,691 (+144,9%) 9,901 (+103%) 14,112 (+65,2%) ИТОГО 8,556 (+39,6%) 22,236 (+41,2%) 35,941 (+17,8%) 50,087 (+9%)

* - подсчеты "Интерфакса" на основе данных компании и АЕБ

Из статистики АЕБ за предыдущие периоды следует, что переход продаж УАЗа к снижению во второй половине прошлого года был обусловлен, в частности, высокой базой того же периода 2023 года. Так, при среднемесячном уровне продаж УАЗа в позапрошлом году в 3,1 тыс. автомобилей значения июля-сентября были в пределах 3,5-4,9 тыс. шт. с наиболее высоким результатом в декабре (4,88 тыс. шт.) Эффект высокой базы также оказал влияние на динамику продаж модельного ряда Sollers: среднемесячный уровень их реализации в 2023 году был чуть выше 700 автомобилей в месяц, при этом в IV квартале того года он составлял 1-1,4 тыс. шт.

В пресс-службе "Соллерса" причины замедления динамики продаж во второй половине 2024 года комментировать не стали.

Поквартальная динамика продаж группы "Соллерс" в РФ в I-IV кварталах 2024 г., тыс. шт.**

Марка I квартал II квартал III квартал IV квартал УАЗ 6,337 10,235 (+61,5%) 9,468 (-7,5%) 9,935 (+4,9%) Sollers 2,219 3,472 (+56,5%) 4,21 (+21,3%) 4,211 (+0,02%) ИТОГО 8,556 13,68 (+59,9%) 13,705 (+0,2%) 14,146 (+3,2%)

** - подсчеты "Интерфакса" на основе данных компании и АЕБ

ПАО "Соллерс" объединяет Ульяновский автозавод (выпускает модельный ряд УАЗ), а также предприятия, выпускающие коммерческие автомобили, автобусы и пикапы под брендом Sollers с использованием технологий китайского автоконцерна JAC в Ульяновске, Татарстане и на Дальнем Востоке. В периметр группы также входят промплощадка Заволжского моторного завода (ЗМЗ, Нижегородская обл.), предприятие по производству механических коробок передач и ряд других дочерних компаний по выпуску компонентов.

Основным акционером ПАО "Соллерс" до лета 2022 года был бизнесмен Вадим Швецов. Он продал контрольный пакет в автопроизводителе компании "Альтер Инвест", принадлежащей топ-менеджерам группы.