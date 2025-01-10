"Соллерс" в 2024 г. увеличил продажи в РФ на 9%, реализовав более 50 тыс. машин
Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Продажи российской автомобилестроительной группы "Соллерс" в РФ (без учета остатков выбывшего из портфеля Ford Transit) по итогам 2024 года выросли на 9%, до 50 087 автомобилей, следует из данных, предоставленных "Интерфаксу" пресс-службой компании.
Автомобилей модельного ряда УАЗ за прошлый год было реализовано 35 975 шт. (-3,8%), в том числе было продано 14 813 автомобилей модели СГР, а также 9 839 "Патриотов", 5 453 "Пикапа", 5 334 "Профи" и 536 "Хантеров".
Продажи модельного ряда Sollers за год выросли на 65,2%, до 14 112 шт., в том числе легких коммерческих грузовиков Atlant и Argo было реализовано 8 505 шт. и 2 023 шт. соответственно, пикапов Sollers ST6 - 3 584 шт.
Накопленная динамика продаж "Соллерса" в РФ г/г в I-IV кварталах 2024 г., тыс. шт.*
|Марка
|I квартал
|I-II кварталы
|I-III кварталы
|I-IV кварталы
|УАЗ
|6,337 (+5,9%)
|16,572 (+23,3%)
|26,04 (+4,8%)
|35,975 (-3,8%)
|Sollers
|2,219 (+172,9%)
|5,691 (+144,9%)
|9,901 (+103%)
|14,112 (+65,2%)
|ИТОГО
|8,556 (+39,6%)
|22,236 (+41,2%)
|35,941 (+17,8%)
|50,087 (+9%)
* - подсчеты "Интерфакса" на основе данных компании и АЕБ
Из статистики АЕБ за предыдущие периоды следует, что переход продаж УАЗа к снижению во второй половине прошлого года был обусловлен, в частности, высокой базой того же периода 2023 года. Так, при среднемесячном уровне продаж УАЗа в позапрошлом году в 3,1 тыс. автомобилей значения июля-сентября были в пределах 3,5-4,9 тыс. шт. с наиболее высоким результатом в декабре (4,88 тыс. шт.) Эффект высокой базы также оказал влияние на динамику продаж модельного ряда Sollers: среднемесячный уровень их реализации в 2023 году был чуть выше 700 автомобилей в месяц, при этом в IV квартале того года он составлял 1-1,4 тыс. шт.
В пресс-службе "Соллерса" причины замедления динамики продаж во второй половине 2024 года комментировать не стали.
Поквартальная динамика продаж группы "Соллерс" в РФ в I-IV кварталах 2024 г., тыс. шт.**
|Марка
|I квартал
|II квартал
|III квартал
|IV квартал
|УАЗ
|6,337
|10,235 (+61,5%)
|9,468 (-7,5%)
|9,935 (+4,9%)
|Sollers
|2,219
|3,472 (+56,5%)
|4,21 (+21,3%)
|4,211 (+0,02%)
|ИТОГО
|8,556
|13,68 (+59,9%)
|13,705 (+0,2%)
|14,146 (+3,2%)
** - подсчеты "Интерфакса" на основе данных компании и АЕБ
ПАО "Соллерс" объединяет Ульяновский автозавод (выпускает модельный ряд УАЗ), а также предприятия, выпускающие коммерческие автомобили, автобусы и пикапы под брендом Sollers с использованием технологий китайского автоконцерна JAC в Ульяновске, Татарстане и на Дальнем Востоке. В периметр группы также входят промплощадка Заволжского моторного завода (ЗМЗ, Нижегородская обл.), предприятие по производству механических коробок передач и ряд других дочерних компаний по выпуску компонентов.
Основным акционером ПАО "Соллерс" до лета 2022 года был бизнесмен Вадим Швецов. Он продал контрольный пакет в автопроизводителе компании "Альтер Инвест", принадлежащей топ-менеджерам группы.