МЭА понизило прогноз поставок нефти в 2025 г. на 100 тыс. б/с - до 104,7 млн б/с

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Мировые поставки нефти в 2025 году прогнозируются на уровне 104,7 млн баррелей в сутки, что на 1,8 млн б/с выше, чем в 2024 году, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее аналитики организации оценивали мировое предложение нефти в 2025 году в 104,8 млн б/с. Таким образом, в актуальном отчете прогноз снижен на 100 тыс. б/с.

Оценка поставок в 2024 году оставлена без изменений - 102,9 млн б/с, несмотря на их небольшое повышение на 20 тыс. б/с в декабре - до 103,5 млн б/с, что на 390 тыс. б/с больше, чем в декабре-2023.

Таким образом, теперь МЭА оценивает рост мировых поставок нефти в прошлом году в 660 тыс. б/с, в 2025-м ожидает увеличение на 1,8 млн б/с. МЭА считает, что данный рост предложения произойдет даже при условии, если ряд стран ОПЕК+ не приступит к сворачиванию своих добровольных сокращений добычи нефти с апреля, как это предусматривает текущий план.

По мнению аналитиков агентства, основной прирост поставок в 1,5 млн б/с обеспечат страны, не входящие в альянс. Увеличение в текущем году предложения ОПЕК+ в МЭА оценивают "в скромные 290 тыс. б/с".