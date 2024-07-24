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Торги акциями "Яндекса" стартуют на Мосбирже

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Торги акциями МКПАО "Яндекс" 24 июля стартуют на Московской бирже под тикером YDEX.

Технические торги бумагами начались 8 июля. Изначально дата начала торгов была запланирована на 10 июля. Перенос даты был связан с завершением всех необходимых расчетов по заявкам на обмен акций МКПАО в рамках предложения нового основного акционера "Яндекса" , ЗПИФ "Консорциум. Первый".

15 июля был закрыт финальный этап сделки по выходу Yandex N.V . из капитала "Яндекса" . Первый этап сделки состоялся в мае этого года.

Ценные бумаги "Яндекса" получили листинг на Мосбирже в апреле 2024 года. Они вошли в первый котировальный список.

ЗПИФ - основной владелец МКПАО. Согласно последнему опубликованному списку аффилированных лиц "Яндекса" , на 16 мая ему принадлежало 66,47% капитала и 69,05% голосов.

Московская биржа Яндекс
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