Известная корпоративными разоблачениями Hindenburg Research закрывается

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Американская Hindenburg Research, известная разоблачительными кампаниями, направленными, в частности, против Adani Group, Super Micro Computer Inc. и Nikola Corp., прекращает работу.

"План был в том, чтобы завершить деятельность, как только мы исчерпаем поток идей, над которыми работали", - заявил основатель Hindenburg 40-летний Нейт Андерсон.

Андерсон получил известность на Уолл-стрит, играя на понижение акций компаний, которые, по его данным, занимались мошенничеством. Hindenburg публиковала детализированные доклады с разоблачением компаний, зарабатывая на последующем падении котировок их акций.

Международной сенсацией стал обнародованный Hindenburg в январе 2023 года доклад, в котором она обвинила конгломерат индийского миллиардера Гаутама Адани в "самом крупном мошенничестве в корпоративной истории". На тот момент Адани занимал четвертое место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg Billionairs Index.

Вслед за этим Hindenburg опубликовала разоблачительные доклады в отношении компании Джека Дорси Block Inc., а также Icahn Enterprises Карла Айкана.

Все они отрицали утверждения, представленные в докладах Hindenburg. Тем не менее, в тот год совокупное состояние Адани, Дорси и Айкана сократилось на $99 млрд, а их публичные компании потеряли $173 млрд рыночной стоимости.

Министерство юстиции США предъявило коррупционные обвинения Адани в ноябре 2024 года - спустя почти два года после публикации доклада Hindenburg.

В сообщении Андерсона на сайте Hindenburg, говорится, что "какой-то одной причины для закрытия компании нет".

"Нет никакой особой угрозы, нет проблем со здоровьем и каких-то крупных личных проблем, - написал он. - В данный момент я рассматриваю Hindenburg как главу в своей жизни, а не как центральный пункт, который определяет меня".

В следующие полгода Андерсон планирует работать над серией видео и материалов о модели Hindenburg, чтобы другие могли получить представление о том, как она работала над своими расследованиями.