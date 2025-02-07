WSJ сообщила о подготовке автопроизводителя Nikola к банкротству

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель электрогрузовиков Nikola Corp. близится к подаче заявления о банкротстве, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, Nikola вместе с юридической фирмой Pillsbury Winthrop Shaw Pittman изучает различные варианты, которые могут включать продажу или реструктуризацию компании в рамках процедуры банкротства.

В 2020 году инвесткомпания Hindenburg Research, известная разоблачительными расследованиями и недавно прекратившая работу, обвинила Nikola в введении инвесторов в заблуждение относительно функциональности автомобилей. В 2021 году основателю автопроизводителя Тревору Милтону предъявили обвинения в мошенничестве, а в 2023 году его приговорили к четырем годам тюрьмы.

Акции Nikola рухнули на 36,9% на предварительных торгах в пятницу.