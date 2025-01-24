Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в феврале повысится почти на 11%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в феврале составит 17 тыс. 786,4 рубля за тонну, что на 10,7% больше, чем в январе (16 тыс. 067 рублей).

Пошлина на подсолнечный шрот снизится до 3 тыс. 888,7 рубля за тонну с 4 тыс. 771,6 рубля в январе.

Расчет пошлин представил Минсельхоз.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло $1 тыс. 068,5 за тонну ($1 тыс. 027,5 месяц назад), на шрот – $212,2 ($221,1).

Базовая цена для расчета пошлины на шрот с 1 сентября 2023 года была повышена на 2 тыс. рублей, до 15 875 рублей за тонну, для расчета пошлины на масло – не изменилась и составляет 82 500 рублей за тонну.

Пошлины на масло и шрот рассчитываются в рублях с июля 2022 года. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (15 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

В августе 2024 года эти пошлины были продлены сразу на два года – до 1 сентября 2026 года.