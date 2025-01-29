Frontier сделала Spirit Airlines новое предложение о слиянии, но получила отказ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Американская Frontier Group, владеющая авиакомпанией Frontier Airlines, сделала Spirit Airlines Inc. новое предложение о слиянии.

Frontier была близка к покупке Spirit в 2022 году, тогда она оценивала конкурирующую авиакомпанию в $2,9 млрд. Однако JetBlue Airways Corp. предложила Spirit более выгодные условия, и авиакомпания отказалась от сделки с Frontier. Сделка JetBlue и Spirit, однако, не получила одобрения регулирующих органов США и была заблокирована американским судом в январе 2023 года. Компании расторгли соглашение о слиянии в марте 2024 года.

В ноябре Spirit инициировала процедуру банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США, позволяющей ей продолжать операции в период реструктуризации.

В сообщении Frontier, направленном Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, говорится, что предложенные ею условия будут более выгодны всем заинтересованным сторонам, чем собственный план реструктуризации Spirit. Они включают распределение среди кредиторов Spirit облигаций и акций Frontier.

Это предложение дает возможность создать "более сильного бюджетного авиаперевозчика, с долгосрочной устойчивостью, которая позволит более эффективно конкурировать и выходить на новые рынки", заявил глава совета директоров Frontier Билл Франке.

Spirit, однако, отклонила новое предложение Frontier. В собственном сообщении для SEC компания назвала предложенные условия "неадекватными и невыполнимыми". Она заявила, что продолжит следовать собственному плану реструктуризации в рамках процедуры банкротства.

Акции Frontier прибавляют в цене 2,8% в ходе предварительных торгов в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 60%. Стоимость бумаг Spirit на внебиржевых торгах подскочила на 15,7%.