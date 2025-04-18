Spirit Airlines возглавит Дэйв Дэвис из конкурирующей Sun Country
Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров американской авиакомпании Spirit Airlines назначил Дейва Дэвиса новым главным исполнительным директором компании.
Как говорится в пресс-релизе, он вступит в должность с 21 апреля. До последнего времени Дэвис занимал пост главного финансового директора конкурирующего авиаперевозчика Sun Country Airlines, ранее он был финдиректором в Northwest Airlines до ее слияния с Delta Air Lines.
Бывший гендиректор Spirit Тед Кристи покинул компанию на прошлой неделе.
В марте стало известно, что Spirit завершила процесс финансовой реструктуризации. Ее обыкновенные акции были аннулированы, были выпущены новые в пользу новых собственников. Повторный листинг ожидается после вступления в силу плана реорганизации компании.
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