Spirit Airlines инициировала процедуру банкротства и проведет реструктуризацию

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания Spirit Airlines Inc. инициировала процедуру банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США.

Это позволит ей реструктуризировать задолженность и увеличить финансовую гибкость, говорится в пресс-релизе Spirit. План реструктуризации долга был поддержан подавляющим большинством держателей облигаций авиакомпании.

Spirit рассчитывает продолжить операции в нормальном режиме в период реструктуризации.

"Наши гости могут продолжать бронировать авиабилеты и совершать полеты без перерыва", - отмечают в компании.

Соглашение с кредиторами предусматривает инвестиции в размере $350 млн в акционерный капитал Spirit. Кроме того, держатели облигаций авиакомпании предоставят ей финансирование в размере $300 млн, что поддержит ее в период прохождения процедуры банкротства. Spirit рассчитывает выйти из банкротства в первом квартале 2025 года.

Компания ожидает делистинга ее акций с Нью-Йоркской фондовой биржи в ближайшее время.

Spirit, являющаяся бюджетным авиаперевозчиком, так и не смогла вернуться на прибыльный уровень после пандемии COVID-19. В последнее время компания сокращала операции. Spirit также серьезно пострадала в результате отзыва сотен самолетных двигателей Pratt & Whitney, из-за которого она не могла использовать часть своего парка в этом году.

В марте текущего года Spirit и JetBlue, планировавшие слияние, были вынуждены расторгнуть сделку, не получив одобрения американских регуляторов.

Акции Spirit прибавляют в цене 3,7% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость упала на 93%.