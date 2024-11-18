Поиск

Spirit Airlines инициировала процедуру банкротства и проведет реструктуризацию

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания Spirit Airlines Inc. инициировала процедуру банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США.

Это позволит ей реструктуризировать задолженность и увеличить финансовую гибкость, говорится в пресс-релизе Spirit. План реструктуризации долга был поддержан подавляющим большинством держателей облигаций авиакомпании.

Spirit рассчитывает продолжить операции в нормальном режиме в период реструктуризации.

"Наши гости могут продолжать бронировать авиабилеты и совершать полеты без перерыва", - отмечают в компании.

Соглашение с кредиторами предусматривает инвестиции в размере $350 млн в акционерный капитал Spirit. Кроме того, держатели облигаций авиакомпании предоставят ей финансирование в размере $300 млн, что поддержит ее в период прохождения процедуры банкротства. Spirit рассчитывает выйти из банкротства в первом квартале 2025 года.

Компания ожидает делистинга ее акций с Нью-Йоркской фондовой биржи в ближайшее время.

Spirit, являющаяся бюджетным авиаперевозчиком, так и не смогла вернуться на прибыльный уровень после пандемии COVID-19. В последнее время компания сокращала операции. Spirit также серьезно пострадала в результате отзыва сотен самолетных двигателей Pratt & Whitney, из-за которого она не могла использовать часть своего парка в этом году.

В марте текущего года Spirit и JetBlue, планировавшие слияние, были вынуждены расторгнуть сделку, не получив одобрения американских регуляторов.

Акции Spirit прибавляют в цене 3,7% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость упала на 93%.

Spirit Airlines США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Иране заявили, что его отношение к США будет зависеть от политики администрации Трампа

ЕС ввел новые санкции в связи с военно-техническим сотрудничеством Ирана и РФ

Нацбанк Молдавии с 2025 года откажется от привязки лея к доллару в пользу евро

В Дели из-за смога закрыли школы и ограничили движение транспорта

В Дели из-за смога закрыли школы и ограничили движение транспорта

Песков назвал неприемлемым предложение Эрдогана по Украине

Песков назвал неприемлемым предложение Эрдогана по Украине

Китай в сентябре нарастил импорт СПГ на 27%

Китай в сентябре нарастил импорт СПГ на 27%

В Финляндии и на Балтике начались крупные учения НАТО

Трамп - 47-й президент США. Демократов подвела наука

Трамп - 47-й президент США. Демократов подвела наука

Информцентр президента Абхазии сообщил о попытке захвата гостелевидения

Что случилось этой ночью: понедельник, 18 ноября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });