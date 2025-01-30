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Great Wall создаст в Тульской области кластер по выпуску автокомпонентов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" (российский автозавод Great Wall) занимается строительством кластера по производству автокомпонентов в Тульской области. Об этом сообщил первый заместитель губернатора - председатель правительства региона Михаил Пантелеев в ходе выездного заседания комитета Совета Федерации по экономической политике, прошедшего в Туле в четверг.

"Активно развивается новая отрасль промышленности региона – автомобильная. Всего за три года ее доля (в областном ВРП - ИФ) выросла с 2% до 12%. Компания "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" стала вторым по объему производства автозаводом в стране. В прошлом году с конвейера сошло 130 тыс. автомобилей. Сейчас компания активно занимается строительством кластера по производству автокомпонентов", - сказал Пантелеев.

Автосборочный завод Haval расположен в индустриальном парке "Узловая" (Тульская область). Инвестиции в первую очередь составили более $500 млн. В настоящее время там выпускаются кроссоверы F7, Dargo и Jolion. Планируемая производственная мощность – 150 тыс. машин в год.

В марте 2024 года рядом был введен завод по производству двигателей для автомобилей Haval. Предполагается выпуск двух типов двигателей в режиме полного цикла. Сообщалось, что завод обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России. Заявлялось также о планах создать центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" Great Wall
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