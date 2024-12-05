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"Ростелеком" потерял интерес к IPO "РТК-ЦОД" из-за повышенной ставки ЦБ

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Инвесторы в августе оценивали АО "Центр хранения данных" (ЦХД, бренд "РТК-ЦОД") более чем в 200 млрд рублей, однако из-за высокой ключевой ставки ценник снизился вдвое и неинтересен "Ростелекому", сообщила "Интерфаксу" в кулуарах форума ВТБ заместитель президента - председателя правления ПАО "Ростелеком" Анна Трегубенкова.

"Ростелеком" ранее планировал провести IPO "РТК-ЦОД", рассматривал для этого осеннее окно. Однако из-за высокой ставки размещение было отложено, компания будет ждать изменения конъюнктуры на рынке, говорил в ноябре президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Как сообщила Трегубенкова, в августе были проведены первые раунды встреч с инвесторами.

"Мы хотели протестировать на рынке стоимость нашего актива и понять, какую оценку рынок дает. Мы эту оценку получили в августе - это 200+ млрд рублей. Но динамика ключевой ставки девальвировала эту оценку к сегодняшнему моменту в 2 раза", - сказала Трегубенкова.

"У нас ЦОД будет показывать по итогам следующего года выручку порядка 80 млрд рублей. Естественно, при таком уровне выручки ценник вокруг 100-120 млрд рублей не является для нас интересным. Мы понимаем, что в долгосрочной перспективе этот актив будет стоить больше и будем ждать удобного окна для IPO", - добавила топ-менеджер "Ростелекома".

Она отметила, что стоимость этого актива, которую сейчас может предложить рынок, основывается на математической модели и учитывает размер ключевой ставки, поскольку аналогов на рынке, по которым можно было бы оценивать "РТК-ЦОД", сейчас нет.

"У "РТК-ЦОД", как актива, на рынке даже нет референтной базы, с которой можно было бы сравнивать его стоимость. Это первый актив такого рода, который мог бы выйти на IPO. И тут это работает как бы против него: нет рыночных аналогов, нет других способов наращивания рыночной стоимости, кроме как проверка через математическую модель. Математическая модель и ключевая ставка убивают инвестиционную привлекательность "РТК-ЦОД", - сказала Трегубенкова.

Она напомнила, что "Ростелеком" также рассматривает возможность проведения IPO еще одного своего актива - ГК "Солар" (работает на рынке информационной безопасности).

По ее словам, "Солар" с 2019 года демонстрирует средний рост выручки в 1,5 раза в годовом выражении, и этот темп не будет снижаться.

"Такой уровень роста конкурентоспособен с точки зрения рынка IPO даже при текущих уровнях ключевой ставки. Мы рассматриваем для себя эту возможность. И сам по себе рынок информационной безопасности очень большой, мы претендуем на роль лидирующего игрока на нем, хотим занять хорошую рыночную нишу. И здесь у нас, конечно, есть интерес к привлечению дополнительных инвестиций для того, чтобы использовать их как средство неорганического масштабирования и так быстрорастущего бизнеса", - сказала заместитель президента "Ростелекома".

"Но финального решения о том, что мы будем делать такое IPO, у нас не принято. Мы будем принимать решение исходя из той макроэкономической перспективы, которая будет в течение 2025 года на рынке открываться", - добавила она.

Михаил Осеевский Ростелеком РТК-ЦОД Анна Трегубенкова Солар
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