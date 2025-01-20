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Умер CEO австрийского строительного концерна Strabag

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Умер главный исполнительный директор австрийского строительного концерна Strabag Клеменс Хазельштайнер, сообщила компания.

Он скоропостижно скончался 17 января в возрасте 44 лет. Как пишет Kleine Zeitung со ссылкой на заявление врача бизнесмена, причиной смерти стал разрыв аневризмы.

Хазельштайнер вошел в состав совета директоров Strabag в 2020 году и возглавил компанию в 2023 году.

Основанный в 1835 году концерн Strabag является одной из крупнейших строительных фирм Европы с годовой выручкой свыше 19 млрд евро. Она специализируется на строительстве промышленных, офисных и жилых зданий, дорог, туннелей и других коммуникаций. Штат компании насчитывает около 86 тыс. человек.

Российская компания "Распериа трейдинг лимитед" (редомицилированная в специальный административный район в Калининграде Rasperia Trading Ltd) владеет долей в Strabag. "Распериа" планировала продать 27,78% капитала строительной компании российскому Райффайзенбанку за 1,51 млрд евро, после чего акции планировалось передать холдинговой компании Raiffeisen Bank International (RBI) в виде дивидендов. Сделка сорвалась после включения "Распериа" в SDN List.

Райффайзенбанк Strabag Клеменс Хазельштайнер Австрия Распериа
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