Недра - время быть избирательными. Обзор

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Компании нефтегазовой отрасли России в последние три года с осторожностью относятся к вложению средств в поиск новых ресурсов, проявляя больший интерес к монетизации имеющихся запасов. К формированию этой тенденции причастна санкционная составляющая - нефтегазовая сфера уже несколько лет живет в сложных условиях ведения бизнеса. В 2024 году негатива добавила растущая кредитная ставка, которая поставила под сомнение целесообразность длительных проектов, к коим относится и геологоразведка.

На этом фоне сокращается количество участков, которые государство передает компаниям для изучения, число аукционов на недра снижается, недропользователи активно применяют практику продления сроков лицензий. Все эти тренды в геологоразведке 2024 года стали признаками адаптации компаний к новой реальности. И все же по итогам ушедшего года Минприроды РФ доложило о полном воспроизводстве углеводородов: прирост запасов нефти + конденсата составил 592 млн тонн, газа - 708 млрд куб. м.

Раз, два, три... Не продано!

Аукционная кампания по недрам в 2024 году насчитала 65 эпизодов (в том числе пять - повторных, по одним и тем же участкам). В 2023 году состоялось 70 аукционов по недрам, а в 2022 году - 72.

Лишь 17 аукционов (26%) минувшего года могли порадовать любителей поединков наличием двух и более соперников. В 2023 году состязательные торги составляли 31% от общего количества, в 2022 году - 47%, а в 2021 - все 65%. При этом аукционов, собравших больше двух участников, было лишь шесть - на Красноясыльский и Южно-Очерский участки в Пермском крае, на Западно-Ленский в Якутии, на Чургульдинский в Башкирии, на Южно-Костоватовский в Удмуртии и на Алфитовый в Самарской области. Все, кроме Западно-Ленского, расположены в регионах с хорошо развитой инфраструктурой, в связи с чем привлекают внимание не только крупных игроков, но и небольших компаний.

Несостоявшимися в 2024 году были признаны 48 аукционов (74%): 20 из них прошли с одним участником, еще на 27 процедур никто не заявился (в том числе три участка никого не заинтересовали дважды). Право выдать лицензию единственному участнику аукциона, появившееся в начале 2022 года, позволило в прошлом году достичь 57% результативности аукционов - выдано 37 лицензий по итогам 65 торговых процедур. Это хуже результата 2023 года, когда к лицензированию привели 66% проведенных аукционов. Как ранее отмечали Роснедра, до принятия поправок о выдаче лицензии единственному участнику аукциона средняя результативность годовой кампании составляла около 50%.

Особняком стоит аукцион по Шардакскому участку в Башкирии. Туда заявились "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" (контролируется "ЛУКОЙЛом") и ООО "Ялыкское" (контролируется владельцем "УДС Групп", экс-депутатом Госсовета Удмуртии Алексеем Чулкиным), однако они не подали ни одного предложения о размере разового платежа. Возможно, это было связано с оживленной борьбой этих компаний с "Роснефтью" за Чургульдинский участок, которая стартовала за полчаса до аукциона по Шардакскому ЛУ. Кстати, "Роснефть" в этот день забрала не только Чургульдинский, но и Межгорный ЛУ в Башкирии. РИТЭК, хоть и был заявлен на аукцион, не стал бороться за этот актив.

Своего рода неожиданностью аукционной кампании-2024 стали безрезультатные торги по небольшому участку федерального значения Тосси-море (9,6 кв. км, ресурсы D1: нефти - 0,1 млн тонн, газа - 0,1 млрд куб. м) в Охотском море. Объект не вызвал интереса у недропользователей, несмотря на солидное соседство Восточно-Одоптинского участка "Газпрома", северного купола месторождения Одопту-море и Лебединского участка "ННК-Сахалинморнефтегаза".

Впрочем, охлаждение интереса к морской разведке и добыче УВС на шельфе налицо. На протяжении всего года ВИНК вносили изменения в проекты геологического изучения шельфовых участков, откладывая сроки сейсморазведки и бурения на 3-6 лет. В то же время игроки, обладающие судами для сейсморазведки, намекали на угрозу банкротства, поскольку половина их флота простаивает без дела из-за недофинансирования (и государством, и компаниями) морских исследований.

Продление обязательств по лицензиям - явление общее для нефтегаза, актуальное и для участков на суше. Государство в 2022 году позволило недропользователям откладывать сроки изучения участков на два года, корректировать объемы и виды работ в геологоразведке и добыче. В 2024 году перечень послаблений был дополнен пунктом, разрешающим крупнейшим газодобытчикам (не менее 80 млрд куб. м газа в год) продлить сроки выполнения работ по лицензиям на срок до четырех лет. Этим правом воспользовались "Газпром", "Роснефть", "Газпром нефть" и "НОВАТЭК", суммарно они продлили 415 лицензий.

Директор компании "Петрогеко" (специализируется на экспертизе и консультациях в нефтегазовой геологии) по геологоразведке Александр Соколов отмечает, что факт снижения конкурентной борьбы на аукционах за право пользования недрами вполне объясним. "Сейчас не время брать новые участки для изучения, сейчас время для того, чтобы сохранить имеющееся. В случаях, когда на аукционы на новые участки недр выходят крупные компании, это еще можно как-то объяснить - у них есть финансовые возможности для вложения в геологоразведку. А вот если побеждают частники, то могу лишь удивиться их оптимизму", - говорит он.

Комментируя тенденцию продления недропользователями сроков действия лицензий, Соколов говорит: "Это своего рода "обезболивающее" в условиях санкций. Все недропользование построено на выполнении проектных работ с четкими сроками и объемами. В свете ситуации последних лет компании не могут выполнить проекты не потому, что не хотят, а потому, что стали возникать, например, проблемы с дальнейшей продажей добытого сырья. И смещение сроков "вправо", в частности, геологоразведки - это не злоупотребление компаниями, а процесс их адаптации к новой реальности. Скорее всего, дальнейшее смещение всех сроков "вправо" продолжится, что вполне закономерно".

Отличники шопинга

Доходы государства от продажи лицензий на участки углеводородов по итогам аукционов 2024 года составили 4,88 млрд рублей, что на 26% меньше 2023 года. Тенденция к снижению объема средств, вырученных от продажи недр, продолжается с 2017 года, но тогда был абсолютный рекорд - 41 млрд рублей.

Среди главных покупателей 2024-го ожидаемо - крупнейшие нефтегазовые предприятия.

"Газпром" снова отличился самым дорогим недро-приобретением, и вновь это "якутский алмаз". На этот раз газовый гигант потратил 1,86 млрд рублей на Западно-Ленский участок (нефть: D1 - 5,6 млн т, D2 - 0,7 млн т; газ: Dл - 3 млрд куб. м, D1 - 53,8 млрд куб. м, D2 - 11,8 млрд куб. м; конденсат: D1 - 3 млн т, D2 - 0,8 млн т), что составляет 38% всей суммы итоговых платежей за лицензии в 2024 году. На этот объект претендовали еще четыре компании, в том числе "Сургутнефтегаз", владеющий соседним Хоронохским участком. Аукцион стал главной баталией сезона: участники торговались несколько часов и повысили цену в 180 раз, с начальных 10,3 млн рублей.

Если приплюсовать еще два аукционных улова "Газпрома" - Прибайкальский участок в Иркутской области и Северо-Владимировский в Оренбуржье, - общая сумма, потраченная газовой монополией на новые участки, составит чуть меньше 2 млрд рублей.

На второе место по тратам на недра неожиданно вышла "Татнефть", принявшая участие лишь в одном аукционе. При этом она, как и "Газпром", ожесточенно боролась за конкретный участок - Алфитовый ЛУ в Самарской области. Соревнуясь за него с компаниями "РИТЭК", "Ялыкское" и "ННК-Оренбургнефтегаз", НК подняла цену с 66,7 млн до 593,9 млн рублей. В 2023 году "Татнефть" потратила на участки вдвое меньше - 290,8 млн рублей.

Третье и четвертое места заняли игроки, ранее не привлекавшие к себе внимания. Так, 590,3 млн рублей на лицензии потратила "Истсиб геологоразведка" (принадлежит кипрской Eastsib Holding Company Ltd, владеющей несколькими российскими компаниями, в том числе ООО "РНГ-Холдинг", прежнее название холдинга - "Ростнефтегаз"). В предшествовавшие годы она не проявляла аукционной активности, а в 2024 году не стеснялась участвовать в оживленных торгах с такими крупными конкурентами, как "Газпром" и "Сургутнефтегаз". В итоге "Истсиб геологоразведке" удалось отвоевать два якутских участка углеводородов - Южно-Джербинский и Молбинский.

Боле 520 млн рублей на лицензии потратила малоизвестная, зарегистрированная в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года "Геоистина" (учредители - Владимир Белановский и Анатолий Суслов). Ее заинтересовали Восточно-Воргамусюрский участок в Ненецком автономном округе, Поварницкий и Адакский участки в Коми. На эти лицензии больше никто не претендовал, но участки все равно обошлись недешево, поскольку считаются хорошо изученными.

"ЛУКОЙЛ" подтвердил статус одного из наиболее активных участников аукционной кампании. Его структуры претендовали на 14 участков и, в итоге, получили 8 лицензий за почти 408 млн рублей. Наибольший интерес компания проявила к объектам в Пермском крае, Башкирии и Ханты-Мансийском автономном округе. В 2023 году "ЛУКОЙЛ" был чуть успешнее в борьбе за участки - победил в 11 аукционах из 14, потратив 620,5 млн рублей.

"УДС-нефть" (входит в структуру "УДС Групп" экс-депутата Госсовета Удмуртии Алексея Чулкина) тоже сохранила статус любителя поторговаться за лицензии: на счету компании и дочернего ООО "Ялыкское" 11 аукционов в 2024 году. При этом из шести формально выигранных конкурентными были лишь два, поэтому траты на лицензии в минувшем году не были существенными - всего 50,25 млн рублей (против 582 млн годом ранее).

"Сургутнефтегаз", в свою очередь, был крайне внимательным при выборе торгов для участия. Боролся, как и "Газпром", в основном за якутские недра. В результате проиграл газовому гиганту Западно-Ленский участок, но отвоевал Западно-Токкинский, заплатив 338,88 млн рублей. Кроме того, компания получила лицензию на участок Похорский 1 в ХМАО как единственный участник аукциона. В результате траты "Сургутнефтегаза" на новые лицензии в 2024 году составили 345 млн рублей.

Таблица данных об основных участниках аукционной кампании 2024 года (подсчеты "Интерфакса" на основе данных ГИС "Торги", если не указано иное):

Компания Потрачено на лицензии, руб. 2023 Потрачено на лицензии, руб. 2024 Участие в аукционах 2023 Участие в аукционах 2024 Победы в аукционах 2023 Победы в аукционах 2024 Газпром 2,713 млрд 1,886 млрд 3 3 3 3 Татнефть 290,8 млн 593,9 млн 1 1 1 1 Истсиб геологоразведка - 590,27 млн - 3 - 2 Геоистина - 521,95 млн - 3 - 3 ЛУКОЙЛ 620,53 млн 407,96 млн 14 14 11 8 Сургутнефтегаз 22,77 млн 344,96 млн 1 3 1 2 УДС нефть 581,85 млн 50,25 млн 18 11 12 6 Удмуртнефть 574,3 млн 46 млн 1 1 1 1 Роснефть (без учета СП) - 20,99 млн - 2 - 2

Бесплатно - тоже не всегда интересно

Согласно данным госреестра участков недр и лицензий, в 2024 году Роснедра выдали 115 лицензий на нефтегазовые участки, что вновь уступает показателю предшествующих лет (125 лицензий в 2023 г., 166 - в 2022-м).

"Основную часть этих лицензий составили лицензии вида НП (c целью геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений УВС) - 60. Также были выданы 40 лицензий на совмещенные виды работ (НР), 14 лицензий на разведку и добычу УВС (НЭ) и одна лицензия вида НТ на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых", - сообщили в Минприроды.

Поисковые лицензии (вид НП) выдаются без аукционов двумя способами. Первый - по инициативе недропользователя, так называемый "заявительный принцип". В частности, компании могут просить лицензии на изучение флангов, нижележащих и вышележащих горизонтов разрабатываемых ими месторождений, а также расположенных рядом участков без запасов. Второй способ - через перечень участков, предлагаемых для геологического изучения недр. В этом случае инициатором выступают Роснедра: они объявляют сбор заявок на предложенные участки.

"Заявительный механизм" в 2024 позволил нефтегазовым компаниям получить 26 лицензий. Больше половины из них - на участки в Красноярском крае (14). Значительную часть интереса к этому региону проявила, в очередной раз, "Роснефть". Три ее структуры - АО "Сузун", ООО "Тагульское" и ООО "НГХ-Недра" - получили сразу восемь участков Ладыгинской группы, расположенной вблизи объектов флагманского проекта "Восток Ойл".

Еще шесть участков "по заявкам" на севере Красноярского края получили "Сибирь" (ранее - "Красноярская нефтегазовая компания") и ее дочерняя структура "Таймыр". Компания формирует поисковый кластер на Таймыре с 2022 года, обычно обращает внимание на объекты без запасов, расположенные вблизи активов "Восток Ойла" и "Сургутнефтегаза". В 2024 году ее улов - Чэвонский, Сакурский, Казухский, Чединский, Подхребетный и Верхнеагапский участки.

Недропользователи активно интересовались недрами Иркутской области. Объекты в этом регионе запросили "Иркутская нефтяная компания", "Сибнедросервис", "Энергия Восточной Сибири" и аффилированное с ней ООО "Ахинский".

Два участка запросила "Независимая нефтегазовая компания" для расширения своего поискового кластера на Сахалине: Чачминский и Средне-Катанглийский. До этого компания получила без аукциона, по схожему механизму, еще шесть поисковых лицензий в регионе - на участки Западно-Нутовский, Западно-Пильтунский, Кедровый, Лиманский, Комуланский и Южно-Комуланский.

По перечням Роснедр больше всего объектов (13) взяли компании предпринимателя Тимура Кельгенбаева (ООО "Илбирс-1", ООО"Илбирс-2" и ООО "Илбирс-3"), контролирующего буровую компанию "Гео глобал технолоджи". Их интересовали объекты в ХМАО и ЯНАО. Управляемые и аффилированные с Кельгенбаевым структуры активно разбирают неизученные и малоизученные участки с 2017 года. Лицензии на некоторые из них уже перепроданы "РуссНефти" (вместе с компаниями-держателями: "Алатау-2", "Алатау-5" и "Алатау-8") и "Газпром нефти" ("Алатау-7").

Роснедра в перечнях участков для геологического изучения 2024 года предложили недропользователям по меньшей мере 53 объекта, 25 из них никого не заинтересовали. Условно "бесплатные" механизмы предоставления участков недр имеют свои нюансы, которые могут отвадить недропользователей от приобретения, отмечает директор по геологоразведке "ПЕТРОГЕКО" Соколов. Если компания откроет на таком участке месторождение, она должна будет заплатить государству за получение лицензии на добычу. "Получается такой "штраф" за открытие. А в текущей ситуации не каждая компания может позволить себе такие затраты", - отмечает Соколов.

По единственной заявке Роснедра отдали 21 участок, в том числе Хонгорский в Якутии - "Сургутнефтегазу" и Колтогорский 4 в ХМАО - "Русснефти". На остальные участки претендовало более одного недропользователя. В таких случаях ведомство обязано провести аукционы, что оно уже сделало в отношении, например, Алфитового и Северо-Владимировского участков.

По такому же принципу в прогнозный перечень аукционов включены торги по Западно-Кыпакынскому участку в ЯНАО (на него претендовали ООО "ГПН-ГЕО" и ООО "Мангазея"), Сылвенскому - в Пермском крае (ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь", ООО "Аквасинт Плюс", АО "УралНефтеСервис") и Олгуйдахскому - в Якутии. Последний обещает быть наиболее оживленным. Объект граничит с Бахчинским участком "Сургутнефтегаза" и Северо-Олгуйдахским участком "Роснефти". Свой интерес к нему уже обозначили "Сургутнефтегаз", "Алроса-Газ" и "Иркутская нефтяная компания".

Отзыв лицензий - тоже неотъемлемая часть круговорота прав на пользование недрами. В 2024 году Роснедра аннулировали 96 лицензий (в 2023 году - 102). Из них 51 была отозвана в связи с невыполнением условий лицензии (44 годом ранее), 26 - погашены за истечением срока действия (37 годом ранее), 19 - досрочно, по инициативе недропользователей (21 годом ранее).

"Относительно низкая активность компаний в части пополнения лицензионного фонда - лишь верхушка айсберга проблем, сформировавшихся в российской нефтегазовой сфере. Тенденция формируется на фоне ухудшения качества осваиваемых недр в РФ (новые рентабельные запасы открываются в незначительных количествах), роста удельной стоимости геологоразведки, а также негативного влияния санкций и других ограничений. Глубинные осложнения гораздо серьезней, но о них компании не говорят публично. Однако отрасль прекрасно осознает все вызовы и старается их преодолеть", - так комментирует геологоразведочные тренды Соколов.

Радости первооткрывателей

По факту открытия месторождений Роснедра в 2024 году выдали недропользователям 11 лицензий.

Регионом-лидером по числу лицензированных открытий, как и год назад, стала Самарская область. Список компаний-первооткрывателей тоже не претерпел существенных изменений. По три участка забрали в распоряжение "Татнефть" (Родионовский, Русскодобринский, Шелашниковский) и "ННК-Самаранефтегаз" (Ногайский, Валуевский и Южно-Камеликский), еще один - структура "ЛУКОЙЛа" РИТЭК (Ново-Солнечный).

Еще три открытия были зарегистрированы в Саратовской области - Клиновское месторождение ННК, Латрыкское и Соколовское - "Волжской нефтегазовой компании".

По данным Минприроды, в 2025 году может быть лицензировано 39 месторождений углеводородного сырья, открытых недропользователями в прошлом году.

Что предложат в 2025?

Прогнозный перечень участков недр УВС, которые планируется выставить на аукционы в 2025 году, насчитывает сейчас 72 объекта. В основном, это мелкие и очень мелкие месторождения с прогнозными ресурсами категорий D1 и D2. Наибольшее количество объектов предложено в ХМАО (19), Пермском крае (12) и Якутии (11).

В сентябре Роснедра сообщали, что в 2025 году ожидают ажиотажа на аукционах именно по якутским недрам. За последние пять лет в регионе было открыто 11 месторождений, пять из них - крупные газовые. Судя по прогнозному перечню, речь шла, в частности, о Восточно-Ленском (ресурсы газа: D1+D2 - 193,3 млрд куб. м), Эсселяхском (Dл - 107,2 млрд куб. м) и Восточно-Молбинском (D1+D2 - 82 млрд куб. м), аукционы на которые ожидаются в первом полугодии.

Особый интерес крупных игроков к нефтегазовым участкам Якутии уже не новость. Как в 2023, так и в 2024 году объекты этого региона были лидерами аукционной кампании по росту стартовых взносов: Горный (с 26,6 млн до 1,55 млрд руб.), Сунтарский-1 (со 178 млн до 836,44 млн руб.), Синский (с 948 тыс. до 328,5 млн руб.), Западно-Ленский (с 10,3 млн до 1,86 млрд руб.). Южно-Джербинский (с 7,5 млн до 207 млн руб.), Западно-Токкинский (с 10,6 млн до 338,9 млн руб.), Молбинский (с 15,8 млн до 383,3 млн руб.). В многочасовых торгах за них в последние два года были замечены "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Якутская топливно-энергетическая компания", "Иркутская нефтяная компания".

Тенденция имеет все шансы сохраниться, по меньшей мере, в 2025 и 2026 годах. В ноябре Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт (ВНИГНИ) сообщил, что предложит к лицензированию пять участков Лено-Вилюйской и Лено-Тунгусской нефтегазоносных провинций в арктической зоне Якутии. Речь про Соболох-Маянский (ресурсы газа Dл - 775 млрд куб. м), Ундулюнгский (Dл - 120 млрд куб. м), Жиганский (Dл - 349 млрд куб. м), Западно-Бегиджанский (Dл - 550,8 млрд куб. м) и Центрально-Бегиджанский участки (Dл - 123 млрд куб. м). Кроме того, Роснедра не раз заявляли, что потенциал региона еще не исчерпан. Ведомство совместно с правительством Якутии подготовило для проведения геологоразведочных работ до 2030 года 37 объектов, расположенных в пределах перспективной Лено-Вилюйской синеклизы.

Несмотря на относительно небольшие прогнозные ресурсы объектов, выставляемых на торги в ХМАО, к ним тоже может быть проявлен существенный интерес. В частности, Уралнедра уже привлекли внимание к участкам Северо-Октябрьский, Радомский и Помутский 1-3. Аукционы по ним были объявлены летом 2024 года, но позже отменены "в связи с изменением минимального размера разовых платежей за пользование недрами участков". Эти объекты могут быть интересны, в частности, "ЛУКОЙЛу", поскольку его участок Юильский 4 расположен поблизости.

Также в 2025 году на торги планируется выставить участки в Оренбургской области (6), Калмыкии (5), Башкортостане, Иркутской и Самарской областях (по 3), Удмуртии, Ставропольском и Краснодарском краях (по 2), Ингушетии, Волгоградской и Саратовской областях (по 1).

"Предварительные размеры разовых платежей будут рассчитаны после утверждения прогнозного перечня. При этом в течение года могут быть предложены для включения в аукционный перечень и другие участки", - отметили в Минприроды РФ.

Таблица участков углеводородного сырья, которые планируется реализовать на аукционах в 2025 году: