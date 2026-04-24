ДКП встроилась в бюджетный процесс. Заявление Банка России

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании 24 апреля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, с 15% до 14,5% годовых. Это решение было для рынка ожидаемым, как и сохранение в неизменном виде "голубиного" сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП).

Однако настрой регулятора все же считывается как достаточно жесткий. Во-первых, варианта со снижением ставки сразу на 100 б.п., который на фоне торможения инфляции и слабых экономических индикаторов за январь-февраль ряд аналитиков считали вполне возможным, даже не было на повестке дня, а вот "ястребиный" при текущих вводных вариант с паузой – был. Во-вторых, ЦБ чуть повысил прогноз по средней ключевой ставке на текущий год. И в-третьих – недвусмысленно дал понять, что ситуацию в экономике не считает драматичной, а вот к рискам со стороны бюджета относится со всей серьезностью. ЦБ ждет, чем кончатся дискуссии о поправках в бюджет, и не скрывает, что на их исход будет реагировать в строгом соответствии с каноном инфляционного таргетирования.

Время и пространство

Рост проинфляционных рисков к пересмотру прогноза по инфляции не привел, но скорректировал траекторию ставки. "Существенно возросли проинфляционные риски. Они связаны с конфликтом на Ближнем Востоке и возможными изменениями в бюджетной политике. В этих условиях от нас требуется более осторожный и взвешенный подход при принятии решений, с учетом чего мы немного повысили прогноз средней ключевой ставки на этот год до 14-14,5% (с 13,5-14,5% - ИФ), а на следующий - до 8-10% (с 8-9% - ИФ)", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге после заседания совета.

Повышение границы диапазона средней ставки на 2026 год связано как с сугубо математическим фактором (часть года уже прошла), так и с тем, что по инфляции "мы сейчас движемся в верхней части прогнозного диапазона" в 4,5-5,5%, сказала Набиуллина.

"Да, наверное, при прочих равных это (нахождение инфляции в верхней части прогнозного диапазона - ИФ) означает меньшее пространство для снижения ставки", - добавила она.

Сигнал о будущей направленности ДКП ("Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий"), несмотря на его мягкость, не исключает пауз в цикле снижения ставки. "Паузы возможны всегда, и наш сигнал о целесообразности рассмотрения (возможности снижения ставки - ИФ) предполагает паузы, и все будет зависеть от данных. Даже при направленности сигнала в сторону умеренно-мягкого паузы возможны", - заявила Набиуллина.

ЦБ по-прежнему ожидает, что устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. Годовой показатель в 2027 году и далее будет находиться на цели. Прогноз роста ВВП в 2026 году ЦБ сохранил в интервале 0,5-1,5%, на 2027-2028 годах - на уровне 1,5-2,5% в год.

Оценка нефтяных цен ожидаемо претерпела существенные изменения. На 2026 год ЦБ повысил прогноз по цене на нефть, рассчитываемой для целей налогообложения, до $65 за баррель с $45 в февральском прогнозе, на 2027 год - до $55 с $50. На 2028 год ожидания остались прежним - $55/барр. Прогноз по профициту счета текущих операций в 2026 году увеличен сразу до $72 млрд с $10 млрд, а по профициту торгового баланса - до $155 млрд с $90 млрд.

Вечером рост дефицита, утром –ужесточение ДКП

Бюджетный фактор в текущей структуре заявления по итогам совета директоров никогда не поднимался так высоко - в первый же его абзац. Чтобы понять позицию ЦБ в незримой, но, очевидно, бурной дискуссии о расходах и дефиците на текущий год, дочитывать до традиционной "бюджетной" фразы ближе к концу пресс-релиза в этот раз не требовалось.

"Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики", - так начал свое заявление ЦБ.

"Вы знаете, что идут сейчас дискуссии по поводу возможных изменений параметров бюджета. И для того, чтобы делать окончательный вывод, нам нужны объявленные параметры бюджета, мы их ждем от правительства. Но логика единая: чем больше будут расходы бюджета, и важнее даже - структурные, если сложится больше структурный первичный дефицит бюджета, то это потребует более жесткой денежно-кредитной политики", - пояснила на брифинге Набиуллина.

"Что означает более высокий структурный первичный дефицит бюджета по сравнению с тем, что заложен? Это значит, что по бюджетному каналу в экономику поступит больше денег. Значит, пространство для частного кредита сужается. И мы это будем учитывать, но пока параметры не объявлены, идут дискуссии, мы понимаем, что этот риск есть. Он существует, он возрос. (...) Мы менее уверены сейчас в дезинфляционном вкладе бюджета, который предполагался в законе о бюджете", - констатировала она.

"Для нас общая логика остается неизменной: чем больше бюджетный импульс, тем меньше должна расти вторая составляющая денежной массы, то есть кредитование, а значит, при прочих равных это потребует более высокой ключевой ставки", - добавила глава Банка России.

В максимально сжатом виде, близком к классической причинно-следственной схеме "утром деньги - вечером стулья", логику взаимоотношений инфляционного таргетирования с бюджетной дисциплиной охарактеризовал замглавы ЦБ Алексей Заботкин.

"Для нас важно, чтобы инфляция была низкая уже по итогам этого года и следующего года в разных сценариях того, как будет развиваться ситуация с бюджетом. Соответственно, решения будут приниматься таким образом, чтобы инфляция была низкой в разных сценариях (бюджетной политики - ИФ)", - сказал Заботкин.

Потепление в экономике...

Экономика, которая на прошлой неделе держала ответ за слабое начало года на совещании у президента страны, удостоилась от ЦБ серьезной моральной поддержки. Столько позитива в ее адрес не звучало давно.

"Сдержанная динамика экономики в первом квартале, по нашим оценкам, будет компенсирована в последующие периоды. Кроме календарного эффекта, этому будет способствовать некоторое восстановление потребительской и инвестиционной активности, на которое уже указывают оперативные данные марта и апреля. Дополнительную поддержку внутреннему спросу должен оказать рост цен на мировых товарных рынках", - сказала Набиуллина, аргументируя сохранение действующего прогноза роста ВВП на год в диапазоне 0,5-1,5% при минусовых январе и феврале.

Сигналов о переохлаждении экономики сейчас нет, заявил Заботкин.

"У нас безработица на исторических минимумах, инфляция пока держится несколько выше целевого уровня, и реальные доходы граждан продолжают расти. Никаких признаков того, что экономика находится на пути в переохлаждение, в данных нет", - сказал он. Фактические данные о том, как складывался первый квартал, не дают оснований говорить, что ситуация развивается вне диапазона прогноза на 2026 год, считает зампред ЦБ.

"Да, в первом квартале, наверное, рост цен и экономическая активность несколько ниже, чем совет директоров имел в виду в декабре и феврале, но это укладывается в те диапазоны прогнозов на 2026 год - рост ВВП 0,5-1,5%, инфляция в 4,5-5,5%, которые содержатся в февральском прогнозе", - добавил он.

Более того, март, по словам Заботкина, картину квартала, стартовавшего с депрессивных января-февраля, заметно поменял.

"Первую оценку ВВП за квартал Росстат даст в середине мая. Но в целом очень важный посыл, что, скорее всего, она будет сильно отличаться в лучшую сторону от того, что показывали данные за январь-февраль. Потому что данные за январь-февраль очень сильно искажены рядом факторов", - сказал он. В их числе - адаптация экономики к налоговым изменениям, а также значимый календарный фактор.

"В январе-феврале было на три рабочих дня меньше, чем годом ранее, что вычло из годовых темпов роста ВВП в I квартале, по нашим оценкам, до 0,5 п.п. Во втором квартале этот фактор сработает в обратную сторону - в мае-июне этого года будет на три рабочих дня больше, чем годом ранее. Это означает, что более аккуратная оценка динамики выпуска может быть сделана лишь на основе статистики за I полугодие", - сказала Набиуллина. На календарь наложилась и погода - сильные морозы и снегопады, и во втором квартале наверстывать упущенное будет просевшая стройка.

Инвестиции в текущем году ЦБ ожидает на уровне предыдущего. "Предприятия могут пересмотреть инвестиционные планы в сторону повышения благодаря росту цен на мировых рынках", - сказала глава ЦБ.

...Похолодание в ожиданиях

"Пресс-релиз ЦБ и обновленный среднесрочный прогноз - это про консерватизм и неопределенность. В частности, в среднесрочном прогнозе регулятор оставил без изменения цифры по ВВП, инфляции и кредитованию. Видимо, не определился, куда будут меняться показатели с учетом внешних обстоятельств. Но вот по ставке ЦБ дал нам более жесткий сигнал. Средний интервал на 2026 год смещен с 13,5-14,5% до 14-14,5%. На следующий год - с 8-9% до 8-10%. Это значит, что возможные в прошлом сценарии 10-11% на конец года смещаются к 12-13%. Впрочем, все будет зависеть от внешних обстоятельств и того, как российская инфляция их будет "переваривать", - отмечает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. Эксперт все еще не исключает более широкого шага снижения ставки в июне.

"Обращает на себя внимание то, что регулятор символично (но не символически) повысил нижнюю границу прогнозного диапазона средней ключевой ставки до 14%. Складывается ощущение, что ЦБ и своим решением, и сопровождающими его комментариями, и прогнозами в очередной раз попытался охладить настрой рынка", - говорится в комментарии экономиста Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

По его мнению, не последнюю роль в осторожном подходе регулятора играют пока еще не реализовавшиеся проинфляционные риски конфликта на Ближнем Востоке, а также, судя по всему, временный характер слабых результатов экономики в I квартале. "ЦБ отмечает, что они проявились как итог адаптации к налоговым изменениям, а также из-за других технических факторов, а потому прогноз не меняется по ВВП на этот год", - указывает Мурашов.

Потенциал для заметного смягчения ДКП до конца года сохраняется, считает эксперт, в связи с чем прогноз по ключевой ставке на уровне 12% к концу 2026 года не меняется. "Однако мы пересмотрим ее поквартальную траекторию в пользу более плавного смягчения", - отмечает он.

По мнению старшего аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк, перейти к более значительным шагам в снижении ключевой ставки регулятору по-прежнему мешают высокие инфляционные ожидания бизнеса и населения, неопределенность в оценке устойчивой инфляции, перспектив кредитования, бюджетных расходов и ситуации на рынке труда. Сохраняются проинфляционные риски, связанные с возможным ростом инфляции в мире и логистическими проблемами из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

"В базовом сценарии ожидаем продолжения снижения ставки небольшими шагами на ближайших заседаниях. Если во внутренних и внешних условиях не произойдет значимых изменений по сравнению с предпосылками базового сценария, к концу года ключевая ставка может достигнуть 12%", - пишет Ващелюк.

"Риторика пресс-релиза ЦБ явно указывает на риски, связанные с бюджетной политикой и внешними условиями, а это обусловливает осторожный подход к дальнейшему смягчению ДКП. Мы сохраняем прогноз по ключевой ставке на конец года в 13%: соотношение рисков и все еще повышенные инфляционные ожидания, вероятно, ограничат темпы снижения ставки", - говорится в обзоре главного экономиста инвестбанка "Синара" Сергея Коныгина.

Как полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, вероятность перехода ЦБ на шаг снижения ставки в 25 б.п. в июне возросла. "С учетом того, что экономическая активность с марта восстанавливается и календарный фактор II квартала будет работать в пользу ускоренного роста ВВП, мы полагаем, что вероятность перехода на шаг 25 базисных пунктов на ближайшем заседании возрастает. Сохраняем наши ожидания по ставке на конец 2026 года на уровне 13% и полагаем, что этот прогноз выглядит достаточно защищенным", - пишет Орлова.

"Банк России продолжит осторожное снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях с возможной паузой или замедлением темпов снижения осенью, если проинфляционные риски реализуются. Ориентир на конец 2026 года - 12,5-13%", - прогнозирует главный экономист "Ренессанс Капитала" Андрей Мелащенко.

Заявление от 24 апреля

Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,50% годовых. Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0-14,5% годовых в 2026 году и 8,0-10,0% годовых в 2027 году. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

В 1к26 текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 8,7% в пересчете на год после 4,4% в 4к25. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем составил 6,3% после 5,0% в предыдущем квартале. Такая динамика связана с разовыми факторами (прежде всего с повышением НДС и индексацией регулируемых цен и тарифов). С их исключением оценка устойчивой инфляции не изменилась и в целом находится в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 20 апреля, составила 5,7%.

Инфляционные ожидания с марта менялись разнонаправленно. Инфляционные ожидания населения снизились. Ценовые ожидания бизнеса существенно не изменились. Ожидания участников финансового рынка немного выросли. В целом ожидания будущей инфляции сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать ее устойчивому замедлению.

По оперативным данным, российская экономика в 1к26 замедлилась, в том числе из-за подстройки к произошедшим налоговым изменениям. Также повлияло меньшее количество рабочих дней и неблагоприятные погодные условия. Инвестиционная активность остается сдержанной. Сохраняется тенденция на замедление роста потребительского спроса, несмотря на некоторое оживление в марте. С учетом того что динамика экономической активности в 1к26 во многом обусловлена разовыми факторами, прогноз по росту ВВП в 2026 году сохранен на уровне 0,5-1,5%.

Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться и находится на минимальном значении с середины 2023 года. Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023-2025 годами. При этом безработица остается на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда.

Денежно-кредитные условия немного смягчились, но остаются жесткими. Процентные ставки уменьшились в большинстве сегментов финансового рынка. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие.

Кредитная активность сдержанная. Это в том числе связано с рекордно высоким авансированием госрасходов в 1к26. Склонность домашних хозяйств к сбережению в целом остается высокой.

Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне усиления геополитической напряженности, а также с высокими инфляционными ожиданиями и длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. Они предполагают, что на среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции. В случае более высоких расходов, сопровождаемых ростом структурного дефицита бюджета, потребуется более жесткая денежно-кредитная политика, чем в базовом сценарии.

По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 24 апреля 2026 года Банк России обновил среднесрочный прогноз.

7 мая 2026 года Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки и Комментарий к среднесрочному прогнозу.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 июня 2026 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.

Заявление от 20 марта

Совет директоров Банка России 20 марта 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,00% годовых. Экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Вместе с тем значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

В январе - феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 10,2% в пересчете на год после 4,4% в 4к25. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем составил 7,0% после 5,0% в предыдущем квартале. Годовая инфляция, по оценке на 16 марта, составила 5,9%.

В феврале текущий рост цен существенно замедлился после исчерпания влияния разовых факторов начала года. С их исключением оценка устойчивой инфляции в целом находится в диапазоне 4-5% в пересчете на год.

Инфляционные ожидания с февраля значимо не изменились. Их сохранение на повышенном уровне может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные и опросы предприятий говорят о замедлении роста экономической активности в начале 2026 года. Наблюдается некоторое охлаждение потребительского спроса после сильной динамики в конце 2025 года, которая в значительной степени была связана с ожиданиями повышения НДС и утилизационного сбора. На более сдержанный внутренний спрос также указывают деловые настроения бизнеса.

Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться и находится на минимальном значении с середины 2023 года. Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023-2025 годами. При этом безработица остается на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда.

Денежно-кредитные условия немного смягчились, но остаются жесткими. Процентные ставки уменьшились в большинстве сегментов финансового рынка. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие.

Кредитная активность в начале 2026 года сдержанная. Склонность домашних хозяйств к сбережению остается высокой.

Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне усиления геополитической напряженности, а также с более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. На среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции. В случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики.