Внешнеторговый дефицит США в октябре сократился на 11,9% и был ниже прогноза

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в октябре снизился на 11,9% относительно предыдущего месяца - до $73,8 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в сентябре отрицательное сальдо торгового баланса составило $83,8 млрд, а не $84,4 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения дефицита до $75 млрд с объявленного ранее сентябрьского уровня.

Объем экспорта из США в октябре уменьшился на $4,3 млрд (1,6%), до $265,7 млрд. В том числе экспорт товаров сократился на $5,3 млрд, услуг - увеличился на $1 млрд. Снижение поставок за рубеж отмечено, в частности, в автомобильном секторе.

Объем американского импорта снизился на $14,3 млрд (4%), до $339,6 млрд. Импорт товаров упал на $15,7 млрд, услуг - вырос на $1,4 млрд.

Дефицит в торговле товарами в позапрошлом месяце уменьшился на $10,4 млрд - до $98,7 млрд, профицит в сфере услуг сократился на $0,4 млрд, до $24,8 млрд.

Общий размер внешнеторгового дефицита США в январе-октябре составил $80,7 млрд, что на 12,3% больше, чем годом ранее. Экспорт с начала года вырос на 3,7%, импорт - на 5,4%.