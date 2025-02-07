ФАО спрогнозировала снижение сбора озимой пшеницы в РФ в 2025 году из-за теплой зимы

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) прогнозирует снижение сбора озимой пшеницы в РФ в этом году из-за аномально теплой зимы. Конкретные оценки будущего урожая не приводятся.

"В Российской Федерации неоптимальные погодные условия стали одним из факторов сокращения посевных площадей, к тому же из-за слишком высоких для этого времени года температур, отмечавшихся в начале 2025 года, уменьшился снежный покров и повысились риски вымерзания, поэтому объем производства (озимой пшеницы - ИФ) может несколько снизиться", - говорится в кратком обзоре спроса и предложения зерна, опубликованном ФАО в пятницу.

Согласно документу, в ЕС, по предварительным данным, площади под озимой пшеницей расширились, больше всего - в Германии и Франции. "В последние несколько месяцев погодные условия были в целом благоприятными. И хотя в феврале ожидается уровень осадков ниже среднего, предполагается увеличение урожая пшеницы в 2025 году после низких показателей прошлого года", - говорится в обзоре.

По предварительным данным Минсельхоза РФ, сбор зерна в 2024 году составил 127 млн тонн, окончательный итог будет на уровне 130 млн тонн (публикуется в марте). Прогноз на 2025 год ведомство пока не озвучивало.

ФАО сообщает, что в Великобритании ожидается восстановление площадей под озимой пшеницей после периода неблагоприятных для сева условий, которые привели к уменьшению площадей в прошлом году.

В Индии выгодные цены и сохраняющиеся благоприятные погодные условия позволяют прогнозировать в целом рост производства пшеницы урожая 2025 года.

Согласно обзору, актуальный прогноз мирового сбора зерна в 2024/2025 сельхозгоду составляет 2,841 млрд тонн. По сравнению с предыдущим месяцем прогноз снижен из-за значительного сокращения оценок запасов кукурузы в США. Прогнозы производства в Китае и ЕС пересмотрены в сторону повышения, что частично компенсировало общее снижение.

Мировой сбор пшеницы оценивается в 788,6 млн тонн.

В 2023/2024 сельхозгоду мировое производство зерна, по оценке ФАО, составило 2,857 млрд тонн, в том числе 789 млн тонн пшеницы.