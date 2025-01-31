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Эксперт отметил угрозу распространения болезней и грызунов на посевах озимых из-за теплой зимы

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Теплая зима, установившаяся в регионах РФ с большими площадями посевов озимых культур, грозит им активным распространением болезней растений и грызунов. Метеорологи прогнозируют возвращение морозов в феврале.

"Зима всегда была помощником аграриев. Суровая зима помогала им готовиться к весне, была союзником – убивала патогенных микробов, грызунов. Сейчас же мы видим, что грызуны оживились, расплодились. К тому же фитосанитарная обстановка вызывает у специалистов большое опасение, появились болезни растений", - заявил директор международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов на пресс-конференции в пятницу в Москве.

По его словам, чередование оттепелей и заморозков при отсутствии снега в некоторых регионах может привести к образованию на полях ледяной корки. "Как в южных регионах, так и в Поволжье опасаются появления ледяной корки. Кроме того, что обменные процессы могут замедлиться и растения будут ослаблены, это еще приведет к тому, что будут процессы гниения, к тому же ледяная корка может повредить всходы", - сказал он.

В целом же, отметил Тихонов, озимые, которые во многих регионах были посеяны в период засухи, "начинают себя чувствовать более-менее неплохо", влага добавилась. В дальнейшем многое будет зависеть от того, как будет протекать зимовка.

Об обоснованности беспокойства по поводу распространения мышей, болезней и вредителей растений говорит и тот факт, что Россельхозцентр (ведомство Минсельхоза) планирует в этом году существенно увеличить площади обработки полей против них. Так, согласно его презентации на недавнем Всероссийском агрономическом совещании, в 2024 году от мышевидных грызунов было обработано 762,3 тыс. га, в этом году прогнозируется обработка 1 млн 698,6 тыс. га. Кроме того, площадь обработки против саранчи в этом году увеличится до 411,2 тыс. га с 306,6 тыс. га в прошлом году, от клопа-черепашки - до 5,2 млн га с 4,2 млн га, от септориоза зерновых колосовых культур - почти до 5,2 млн га с 4,4 млн га соответственно.

В то же время принявший участие в пресс-конференции руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что "ближайшие прогнозы говорят о том, что зима возвращается, но в мягком варианте - температура будет снижаться плавно". В средней полосе РФ в начале следующей недели - до минус 1-6 градусов, в конце недели - до минус 10 и к середине месяца - до минус 15 градусов. На юге и юго-западе Центрального округа снижение будет до 8-10 градусов "на минимуме". Вполне терпимые температуры для озимых, заметил он.

По его словам, прибавится и снега. "Смена атмосферных процессов с одного характера на другой, с южных ветров на западные принесет снег, но не в очень большом количестве", - сказал он. В частности, в Липецкой и Воронежской областях "прикроет хорошо", к концу первой декады февраля высота снежного покрова может достичь 10-12 см. В средней полосе - до 5-7 см. "А вот сложнее будет на юго-западе Центрального округа - Брянск, Орел, Курск и Белгород. Здесь, если и ляжет снег, то очень незначительно. Но там и температура будет выше", - сказал метеоролог.

Во второй половине февраля температура может повыситься до минус 1-6 градусов, но это один из вероятных погодных сценариев, сказал Шувалов. "Предварительные прогнозы на март говорят, что температура будет выше нормы. Но тут я готов сказать: поживем – увидим", - заключил он.

РАНХиГС Россельхозцентр Минсельхоз
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