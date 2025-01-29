Синоптики оценили в 20-40% вероятность майских заморозков в центре РФ в 2025 г.

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Вероятность возвратных майских заморозков, которые в прошлом году нанесли существенный ущерб сельскому хозяйству, в этом году в центральных регионах РФ оценивается в 20-40%, прогнозируют в Гидрометцентре.

"Мы выбрали 15 последних лет, чтобы посчитать, какова повторяемость и, соответственно, какова вероятность заморозков в тех регионах, где начинается посевная кампания. В центре Европейской России вероятность заморозков от 20% до 40% существует, особенно в первой декаде мая. В апреле же заморозки не редкость", - заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на Всероссийском агрономическом совещании в среду.

По его словам, на юге вероятность заморозков близка к нулевой отметке. "Если бы не прошлый год, то вообще бы она была около нуля. Но в Ростовской области, Центральном Черноземье все-таки в начале мая были заморозки существенные", - напомнил он.

В целом же, если сравнивать нынешнюю ситуацию с тем, что было во второй половине прошлого века, то, как сказал Вильфанд, вероятность возвратных майских заморозков существенно уменьшается.

Как сообщалось, в прошлом году майские заморозки "вернулись" позже традиционных сроков и были аномально морозными для них. Кроме того, выпал снег. В результате посевы сельхозкультур погибли почти на 1 млн га, и потребовался их пересев, а также были повреждены цветущие сады, что привело к снижению урожая плодов, прежде всего яблок.