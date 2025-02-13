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Российские аграрии смогут начать полевые работы на 7-12 дней раньше срока

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Полевые работы в АПК РФ в этом году из-за теплой и малоснежной зимы начнутся на 7-12 дней раньше средних сроков. Об этом сообщил директор департамента по растениеводству Минсельхоза РФ Роман Некрасов со ссылкой на оценки Росгидромета.

"Задачи на 2025 год в целом стандартны. Могу отметить, что в этом году особое внимание мы уделяем взаимодействию с Росгидрометом. И Росгидромет говорит о том, что весенние полевые работы в 2025 году начнутся на 7-12 дней раньше средних многолетних сроков", - заявил Некрасов на итоговой коллегии Минсельхозпрода Татарстана в Казани в четверг.

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По его словам, снежный покров в этом году не самый мощный за последние годы. "Зимы, по сути дела, как таковой не было. Только вот в последние дни есть небольшие ночные заморозки, - сказал он. - Но нам очень важно, чтобы мы готовились не только к изменению погоды в конкретном году, а к изменениям климата за длительный промежуток времени".

Как отметил Некрасов, прогноз на ближайшие десять лет говорит о том, что будет "плюс полтора градуса потепления еще". "А это очень серьезная величина, у нас будет теплее, жарче, при этом в районах, которые ближе к Уральскому хребту, осадков будет меньше", - сказал он.

Как сообщалось, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал начало полевых работ на европейской части страны на 5-7 дней раньше срока. Самая ранняя посевная, по оценкам, может начаться в Крыму в первой декаде марта.

По данным Минсельхоза, посевная площадь в АПК РФ (хозяйства всех категорий) в этом году составит 83 млн 685,8 тыс. га, что на 1 млн 130,8 тыс. га больше, чем в 2024 году. В структуре площадей 28 млн 833,8 тыс. га отведено посевам яровых зерновых культур (28 млн 930,3 тыс. га в 2024 году), озимых зерновых - 19 млн 082,7 тыс. га (18 млн 569,5 тыс. га), масличных культур - 20 млн 381,4 тыс. га (19 млн 790,5 тыс. га), сахарной свеклы - 1 млн 172,8 тыс. га (1 млн 168,6 тыс. га), картофеля (в организованном секторе) - 286,3 тыс. га (279,8 тыс. га), овощей (в организованном секторе) - 187,8 тыс. га (181 тыс. га), кормовых культур - 12 млн 524,7 тыс. га (12 млн 296,1 тыс. га).

Минсельхоз Росгидромет
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