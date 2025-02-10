"Домодедово" выплатило купон по выпуску замещающих бондов-2028

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - "Домодедово Фьюэл Фасилитис", эмитент облигаций аэропорта "Домодедово", выплатило купон по замещающим облигациям с погашением в 2028 году, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Замещающие облигации номинированы в долларах, но все выплаты по ним осуществляются в рублях. Сумма выплаты - чуть меньше 1 млрд рублей. По графику платеж по этому выпуску приходился на 8 февраля, традиционно выплата, выпадающая на выходной, переносится на первый рабочий день после него.

Выплата купона по замещающим бумагам "Домодедово" оказалась в фокусе внимания долгового рынка на фоне иска Генпрокуратуры, о котором стало известно в конце января. "Домодедово Фьюэл Фасилитис" в числе других структур группы "Домодедово" и ее бенефициаров выступает по нему ответчиком. Надзорный орган требует взыскать в доход РФ 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", которое владеет группой, а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре "Домодедово". Как утверждается в иске, бенефициары аэропорта Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

Заседание по делу назначено на 28 февраля.

В качестве обеспечительных мер суд, в частности, запретил органам управления группы принимать решения о допэмиссии, о выплате дивидендов и вознаграждений членам совета директоров, совершать действия, направленные на вывод денежных средств и иного имущества. Наложен арест на имущество группы (за исключением средств для расчета с поставщиками, выплаты кредитов, налогов и штрафов, а также зарплат работникам) и на все принадлежащие группе ценные бумаги и доли в юрлицах, в том числе находящиеся на брокерских счетах.

Компания ходатайствовала о снятии обеспечительных мер в части выплаты купонных платежей, об этом же суд просила и Ассоциация владельцев облигаций.

В пятницу было объявлено о том, что суд оба заявления удовлетворил и эмитент сможет провести платеж в срок.

Суд в частности, учел тот факт, что невыплата купона по облигациям может являться основанием для кросс-дефолта, повлечь обязанности выкупа облигаций, а также досрочного погашения денежных обязательств по иным инструментам заимствования. "Таким образом, невыплата купона в установленный срок может повлечь существенные имущественные потери ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис", - говорилось в определении суда.

Помимо ЗО-2028 у "Домодедово" в обращении находится выпуск рублевых облигаций на 15 млрд.