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"Домодедово" получило разрешение суда и планирует выплатить купон по ЗО-2028 в срок

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - "Домодедово" сможет выплатить купон по замещающим облигациям с погашением в 2028 г., который по графику приходится на 8 февраля: обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры к компаниям группы сняты в той части, которая препятствует соответствующей выплате.

"Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (компания-эмитент облигаций - ИФ) о частичном снятии обеспечительных мер. Компания планирует выплатить владельцам облигаций купонный доход по облигациям серии З0-28 в сроки, указанные в эмиссионной документации", - сказал "Интерфаксу" представитель аэропорта.

На прошлой неделе сообщалось, что Арбитражный суд Московской области принял к производству иск Генпрокуратуры к 30 компаниям группы "Домодедово" и ее бенефициарам. Надзорный орган требует взыскать в доход РФ 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", которое владеет группой, а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре "Домодедово". Как утверждается в иске, бенефициары аэропорта Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

В качестве обеспечительных мер суд согласился наложить арест на доли (акции) Каменщика и Когана в российских и иностранных юрлицах, обязал их обеспечить сохранность имущества "Домодедово" и одновременно запретил давать указания по его отчуждению или оставлению вне юрисдикции РФ, а также по остановке деятельности операционных компаний. Вместе с тем суд обязал операционные компании "Домодедово" обеспечить представителям Росавиации доступ к их деятельности, а также финансовой и технической документации "для исключения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан". В ведомстве сообщали, что оно "держит на контроле" деятельность аэропорта, рисков для его нештатной работы нет.

"Домодедово" - один из крупнейших аэропортов РФ. Основные базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air. По данным Росавиации, за 10 месяцев 2024 года пассажиропоток "Домодедово" составил 13,3 млн человек, что на 23,5% меньше, чем годом ранее.

Домодедово
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