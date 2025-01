"Домодедово" может быть передано государству из-за иностранного гражданства бенефициаров

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Иск Генпрокуратуры РФ к группе компаний "Домодедово" связан с тем, что бенефициары аэропорта - Дмитрий Каменщик и Валерий Коган - имея иностранные гражданства, распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили многомиллионную прибыль за границу, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на детали искового заявления.

На этом основании Генпрокуратура требует передать 100% долей в управляющем аэропортом ООО "ДМЕ Холдинг" государству.

Как сообщалось, иск и заявление об обеспечительных мерах надзорного ведомства был подан в Арбитражный суд Московской области 28 января. В ответчиках - Каменщик, Коган, а также 30 компаний, включая те, что участвуют в управлении аэропортом: ООО "Домодедово пэссенджер терминал" (ДПТ), ООО "Домодедово фьюэл сервисиз" (ДФС), ООО "Домодедово коммершл сервисиз" (ДКС) и пр. Также в списке несколько компаний из структуры владения аэропортом, в их числе мальтийская "Фонд атлант фаундейшн", кипрская "Аламо (трасти) си вай лимитед", нидерландская "ДМЕ административ фаундейшн". Кроме них - три зарегистрированные в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьском в Калининградской области МКООО: "Эрпорт менеджмент компани лимитед", "Асьенда инвестментс лимитед", "Верулия инвестментс лимитед".

Согласно данным картотеки арбитражных дел, в среду суд принял оба заявления Генпрокуратуры к производству, заседание по делу назначено на 28 февраля. Удовлетворив ходатайство, суд арестовал 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", пишет "Коммерсантъ". Также до решения по существу прокурорского иска суд запретил любые сделки с ними, одновременно обязав предпринимателей обеспечить бесперебойную работу аэропорта.

Обращению в арбитраж, по данным издания, предшествовала проверка структур, работающих в "Домодедово", которая заняла несколько месяцев. Среди прочего изучался порядок приватизации, выделения земель, строительства объектов и сделки с активами.

Как говорится в иске, Генпрокуратурой установлено, что с 2002 по 2016 год компания DME Ltd, владеющая аэровокзальным комплексом "Домодедово", принадлежала гражданам острова Мэн: Джейн Элизабет Петерс (63,74%) и Шону Фергюссону Кэйрнсу (36,26%). В октябре 2016 года 100% DME Ltd были приобретены компанией Alamo Ltd, зарегистрированной на Мальте. Ее владельцем с 23 марта 2016 года по 22 декабря 2017 года являлась трастовая компания Alamo (Trustee) CY Limited (Республика Кипр), бенефициаром которой выступал Каменщик. Однако владельцем "Домодедово", по данным проверяющих, выступал не только он, но и Коган, получавший через Каменщика дивиденды от деятельности DME Ltd. В частности, с августа 2022 по май 2023 года его доход от управляющей компании составил более 274 млн руб.

При этом Каменщик и Коган, считает надзор, нарушали ФЗ №57 "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства". Он запрещает иностранным резидентам, не имеющим специального разрешения правительства России, владеть стратегическими предприятиями. Каменщик тогда помимо российского имел гражданства Турции и ОАЭ, а Коган являлся подданным Израиля.

Под контролем иностранцев, таким образом, оказалось 25 компаний группы "Домодедово", включая упомянутые ДПТ, ДКС и ДФС, а также три МКООО. Эти предприятия расположены на территории Московской и Калининградской областей и относятся к так называемым "обществам, имеющим стратегическое значение".

В декабре 2016 года ответчики, по версии надзора, "в целях блокирования деятельности органов государственного контроля РФ за своей противоправной деятельностью" решили перевести активы предприятий "Домодедово" в фонды, зарегистрированные в Нидерландах и на Мальте. В результате владельцами 90% акций DME Ltd (оцениваются в $274 млн) стал DME Stichting Administratiekantoor (Амстердам), а еще десяти - Atlant Foundation из Валетты. Учредителем же фондов выступил Каменщик. Членами совета директоров первого фонда являются граждане Голландии и Испании, с которыми по уставу он должен согласовывать свои решения.

В 2024 году Каменщик и Коган, по версии надзора, решили создать "ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями". Для этого они обратились в ФАС России с ходатайствами о согласовании сделок по передаче стратегических предприятий под контроль ООО "ДМЕ Холдинг". Его учредителями являются Каменщик (1%) и подконтрольное ему АО "Аламо Холдинг" (99%).

Ответчики не раскрыли перед ФАС реальную структуру владения холдингом, скрыв статус Когана как контролирующего компании "Домодедово" лица и сведения о его израильском гражданстве, пишет "Коммерсантъ". Антимонопольному органу также не были представлены сведения об установлении над холдингом контроля кредитора в лице DME Airport Designated Activity Company (Республика Ирландия). Им были приобретены еврооблигации "Домодедово-2028-евро" на сумму более $450 млн со сроком погашения до февраля 2028 года.

В результате "введенные в заблуждение" правительственная комиссия и ФАС согласовали Каменщику и Когану сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг", которые были совершены осенью 2024 года. По версии надзора, ООО по-прежнему фактически находится под иностранным контролем. Генпрокуратура требует признать все эти сделки ничтожными, а акции "ДМЕ Холдинга" передать государству.

Между тем не исключено, что бенефициарам "Домодедово" грозит не только арбитражное, но и уголовное разбирательство. Так, по данным надзора, под видом дивидендов от деятельности DME Ltd в 2022-2023 годах бенефициарами "на личные нужды" было выведено более 600 млн руб. А с января 2021 по ноябрь 2023 года перечислено более 30 млрд руб. юридическим лицам, выступившим гарантами по еврооблигациям. Прокуратура не исключает, что речь идет не только о деньгах холдинга "Домодедово", но и о бюджетных, которые выделялись "на развитие важнейшего для страны предприятия".

В пресс-службе "Домодедово" сообщили, что на предприятии "строго соблюдаются все требования российского законодательства". Источник "Коммерсанта", близкий к бенефициарам аэропорта, утверждает, что Каменщик получал документы (паспорта и виды на жительство) зарубежных стран "вынужденно", для осуществления бизнес-деятельности за рубежом. Более того, он давно отказался от иностранного подданства, поставив об этом в известность контролирующие органы. По его же словам, у Когана вообще не было иностранного гражданства.