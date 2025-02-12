Суд отказался разъяснять "Домодедово" степень доступа Росавиации к управлению аэропортом

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области отказался разъяснять МКООО "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед", под управлением которой находятся операционные компании "Домодедово", вопросы, связанные с доступом представителей Росавиации к хозяйственной деятельности аэропорта.

"Заявление о разъяснении судебного акта оставить без удовлетворения (...) В рассматриваемом случае какие-либо недостатки, неясности, противоречивости и нечеткости в судебном акте, в части разъяснения которого подано настоящее заявление, судом не установлены", - сказано в определении суда на сайте судебной картотеки.

В конце января суд принял к производству иск Генпрокуратуры к 30 компаниям группы "Домодедово" и ее бенефициарам. Надзорный орган требует взыскать в доход РФ 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", которое владеет группой, а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре "Домодедово". Как утверждается в иске, бенефициары аэропорта Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

Суд также принял ряд обеспечительных мер по иску, в том числе обязал операционные компании "Домодедово" (ООО "Домодедово Фьюэл Сервисиз", ООО "Домодедово Секьюрити", ООО "Домодедово Эрфилд" и др.) предоставить доступ представителям Росавиации и ФКП "Аэропорты Севера" к их деятельности, а также к финансовой и технической документации "для исключения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан".

МКООО "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед" в свою очередь попросила суд разъяснить, права на какие именно решения и юридически значимые действия получают при этом госведомства – во всех ситуациях по их усмотрению или же только "когда это прямо обусловлено целями исключения ЧС, обеспечения безопасности граждан и бесперебойного функционирования аэропорта". Также компания попросила уточнить, сохранились ли у нее полномочия подписывать бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетности ООО и право самостоятельно совершать от их имени процессуальные действия, а кроме того – обязаны ли теперь общества передать печати представителям Росавиации и ФКП.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров на прошлой неделе отказался комментировать "вопросы, связанные с тем, что происходит в суде". Задача ведомства в соответствии с определением суда – "обеспечить стабильное функционирование и операционную деятельность аэропорта", сказал лишь он. Представители Росавиации и Минтранса посещали "Домодедово" для общения с его руководством и коллективом, добавил Ядров.

"Домодедово" – один из крупнейших аэропортов РФ. Основные базовые авиакомпании – S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air. По данным Росавиации, за 11 месяцев 2024 года пассажиропоток "Домодедово" составил 14,4 млн человек, что на 23% меньше, чем годом ранее.