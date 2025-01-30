Суд запретил изменения в ЕГРЮЛ по группе "Домодедово", кроме инициированных Росимуществом

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Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области, приняв обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры к "Домодедово" и его бенефициарам, запретил вносить изменения в госреестр юрлиц, касающиеся компаний группы, - за исключением случаев, когда эти корректировки инициирует Росимущество.

"Запретить Федеральной налоговой службе и ее территориальным органам совершать действия по внесению любых изменений в ЕГРЮЛ в части отчуждения долей в уставном капитале, реорганизации (ликвидации), изменений уставного капитала, смены состава и структуры органов управления, о передаче полномочий генерального директора общества по договору коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю в отношении (компаний группы - ИФ) за исключением внесения таких изменений по заявлениям Федерального агентства по управлению государственным имуществом", - сказано в определении суда, с которым ознакомился "Интерфакс".

Также суд согласился наложить арест на доли (акции) Дмитрия Каменщика и Валерия Когана в российских и иностранных юрлицах. Суд обязал их обеспечить сохранность всего движимого и недвижимого имущества компаний в периметре "Домодедово" и одновременно запретил давать указания по его отчуждению или оставлению вне юрисдикции РФ, а также по остановке деятельности компаний.

Помимо этого, суд запретил органам управления группы принимать решения о допэмиссии, выплате дивидендов и вознаграждений членам совета директоров, совершать действия, направленные на вывод денежных средств и иного имущества. Наложен арест на имущество группы (за исключением средств для расчета с поставщиками, выплаты кредитов, налогов и штрафов, а также зарплат работникам) и на все принадлежащие группе ценные бумаги и доли в юрлицах, в том числе находящиеся на брокерских счетах.

Органы управления "Домодедово" и связанные лица суд обязал обеспечить бесперебойную деятельность аэропорта. При этом руководству ООО "ДМЕ Холдинг", АО "Аламо холдинг" и МКООО "Асьенда Инвестментс Лимитед" запрещено предпринимать действия, направленные на перерегистрацию, продажу земельных участков на территории аэровокзального комплекса.

ООО "Домодедово Фьюэл Сервисез", по решению суда, должно обеспечить представителю Росавиации доступ к деятельности, а также финансовой и технической документации компании "для исключения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан (...) путем возможности отмены управленческих решений, нарушающих бесперебойную и безопасную заправку воздушных судов". Схожие обязанности суд наложил и на другие компании-операторы "Домодедово". При этом "Домодедово Эрфилд", в отличие от других, он обязал обеспечить доступ представителю ФКП "Аэропорты Севера".

Предприятия, управляющие и контролирующие аэропорт "Домодедово", являются стратегическими. Поскольку они "поставлены в финансово-экономическую, технологическую и управленческую зависимость от действий и решений иностранных резидентов - имеется необходимость запрета органам управления, бенефициарным владельцам и подконтрольным им лицам по принятию управленческих решений и совершению действий, ухудшающих финансовое и имущественное положение стратегических предприятий", сказано в обосновании заявления.

29 января Арбитражный суд Московской области принял к производству иск Генпрокуратуры к 30 компаниям группы "Домодедово" и ее бенефициарам (по версии истца, кроме Каменщика, к ним относится и Коган): надзорный орган требует взыскать в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", которое владеет группой, а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре "Домодедово". Будучи резидентами других государств, Каменщик (Турция, ОАЭ) и Коган (Израиль) в нарушение законодательства распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу, считают в Генпрокуратуре.

Заседание по делу назначено на 28 февраля.