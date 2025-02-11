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Bloomberg отметил, что судоходство в Красном море по-прежнему не восстановилось

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Движение судов через Красное море не вернулось к прежним показателям, хотя хуситы с января не наносят атак в этой зоне, сообщает Bloomberg с ссылкой Joint Maritime Information Center (JMIC), собирающей информацию о ситуации от ВМС ряда стран.

"Хотя отсутствие такой активности можно считать улучшением ситуации с безопасностью на море, но в JMIC считают, что степень угроз для коммерческого судоходства не изменилась, советуют сохранять бдительность. Объемы транзита судов остаются на одном уровне", - говорится в еженедельной сводке JMIC.

По данным Bloomberg, транспортные компании по-прежнему отдают предпочтение более длинным маршрутам вокруг Африки.

Ранее при посредничестве Катара, Египта и США Израиль и группировка ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое вступило в силу 19 января. Йеменские хуситы дали понять, что намерены ограничить атаки по судам в Красном море и наносить удары только по тем, которые связаны с Израилем.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен взять под свой контроль сектор Газа после завершения боевых действий в анклаве. Он говорил, что жителей сектора Газа нужно переселить в Египет и Иорданию или в другие страны, а позднее выражал намерении построить для жителей сектора Газа постоянное жилье за пределами анклава.

В минувшие выходные Financial Times со ссылкой на представителей отрасли сообщала, что заявления Трампа о будущем секторе Газа могут помешать возобновлению перевозок грузов в полном объеме через Красное море.

Хроника 17 декабря 2023 года – 11 февраля 2025 годаОперация США и союзников против хуситов
Израиль Дональд Трамп Йемен Красное море США ХАМАС хуситы
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