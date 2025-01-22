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Хуситы сообщили об освобождении экипажа судна Galaxy Leader

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы объявили об освобождении экипажа судна Galaxy Leader, которое захватили в ноябре 2023 года в Красном море в рамках поддержки группировки ХАМАС, сообщает Associated Press (AP).

"Этот шаг мы предприняли с целью способствовать режиму прекращения огня в секторе Газа", - говорилось в заявлении мятежников.

Хуситы отметили, что освобождение произошло благодаря посредничеству Омана.

Однако власти султаната пока не подтвердили факт освобождения. Тем не менее, по данным AP, ранее в среду был зафиксирован полет самолета оманских ВВС в Йемен.

Также хуситы заявляли, что ХАМАС попросил их отпустить 25 членов экипажа Galaxy Leader, среди которых есть моряки из Болгарии, Филиппин, Украины, Румынии и Мексики.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что йеменские хуситы активизировали атаки в регионе.

AP напоминает, что мятежники атаковали ракетами и беспилотниками более 100 коммерческих судов. Также они взяли на абордаж судно Galaxy Leader под флагом Багамских островов. По данным The Times of Israel, британская компания, у которой зарегистрировано судно, находится в частичном владении у израильского предпринимателя Абрахама Унгара.

Ранее при посредничестве Катара, Египта и США Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое вступило в силу 19 января.

В свою очередь хуситы дали понять, что намерены ограничить атаки по судам в Красном море и в дальнейшем наносить удары только по тем, которые связаны с Израилем. По данным AP, хуситы отправили письма с таким содержанием грузоперевозчикам и другим лицам в минувшее воскресенье.

Йемен Оман Galaxy Leader
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