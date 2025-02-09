FT сообщила о рисках восстановления судоходства в Красном море из-за идей Трампа по Газе

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Недавние заявления президента США Дональда Трампа о будущем секторе Газа могут помешать возобновлению перевозок грузов в полном объеме через Красное море, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на представителей отрасли.

"От заявлений вырос риск, что хуситы не будут просто сидеть сложа руки", - заявил глава транспортной компании Norden Ян Ринбдо.

Руководители фирм по организации перевозок отмечают, что готовятся к росту напряженности на Ближнем Востоке и к отказу йеменских мятежников-хуситов от обещаний сократить свои атаки.

"Неделю назад был свет в конце туннеля. Теперь вероятность возвращения в Красное море снизилась", - заявил исполнительный директор Vespucci Maritime, оказывающей консультативные услуги владельцам судов и коммерсантам, Ларс Йенсен.

Генеральный директор компании AP Moller-Maersk Винсент Клерк пояснял, что возвращение судов на маршруты через Суэцкий канал - сложный процесс, и клиенты не хотят, чтобы в таком случае не пришлось бы отказываться от этого пути уже через несколько месяцев. "Пока останутся сомнения в том, как будут развиваться события через несколько недель, мы предпочтем ждать", - объяснил Клерк.

Ранее при посредничестве Катара, Египта и США Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое вступило в силу 19 января. В свою очередь хуситы дали понять, что намерены ограничить атаки по судам в Красном море и в дальнейшем наносить удары только по тем, которые связаны с Израилем. По данным FT, за неделю после этих шагов хуситов количество прохождений судов через Баб-эль-Мандебский пролив выросло на 4% - до 223. Впервые более чем за год газовоз - со сжиженным природным газом нероссийского происхождения - должен провезти такой груз через Красное море, из Омана в Турцию. Прибыть он должен 16 февраля.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе заявил, что Вашингтон должен взять под свой контроль сектор Газа после завершения боевых действий в анклаве. Он отметил, что США смогут "медленно и аккуратно начать строительство того, что стало бы одним из величайших и самых зрелищных проектов на Земле". До этого Трамп также говорил, что жителей сектора Газа нужно переселить в Египет и Иорданию или в другие страны.

Эти заявления вызвали осуждения многих стран. В ответ представитель хуситов Мухаммед аль-Бухайти заявил, что слова Трампа показывают "высокомерие США", которое подчинит себе все, если арабские страны не будут противиться этому. Он отметил, что, если Египет или Иордания попытаются "бросить вызов США", хуситы поддержат их.