ЦБ "разморозил" допэмиссию "Группы Позитив", встревожившую часть рынка

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Банк России возобновил эмиссию обыкновенных акций "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) по закрытой подписке, сообщил регулятор.

2 сентября ЦБ приостановил эмиссию ценных бумаг ПАО на фоне обращения ряда миноритарных акционеров компании, недовольных условиями ее проведения.

В июле акционеры ПАО "Группа Позитив" утвердили решение об увеличении уставного капитала компании путем размещения 5 214 000 дополнительных акций по закрытой подписке (7,9% от капитала компании). Единственным акционером, который сможет приобрести акции допэмиссии, указывалась дочерняя компания ПАО и основная операционная компания группы - АО "Позитив Текнолоджиз". Группа рассчитывает провести сделку в IV квартале 2024 года.

При этом ранее сообщалось, что акционеры, которые проголосуют против или не примут участия в ВОСА по вопросу допэмиссии, получат преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им бумаг компании.

Летом Ассоциация владельцев облигаций (АВО), "по результатам тысяч обращений миноритариев "Группы Позитив" направила в ЦБ просьбу обеспечить соблюдение баланса интересов всех акционеров ПАО при проведении допэмиссии.

"Поскольку акции в результате дополнительного размещения получат ключевые сотрудники и партнеры группы, доли миноритариев будут размыты, - отмечал в письме председатель АВО Алексей Афонин. - К тому же за счет оплаты акций программами для ЭВМ со своего баланса эмитент не получит каких-либо имущественных благ".

Это, по оценке АВО, противоречит позиции Верховного суда РФ, что размытие доли миноритарных акционеров обязательно должно быть обусловлено необходимостью получения эмитентом каких-либо значимых экономических выгод.

В письме ассоциация также указывала на непрозрачность денежной оценки передаваемых в качестве оплаты акций допэмиссии прав на программные решения.

После приостановки решения о допэмиссии со стороны ЦБ "Группа Позитив" сообщала, что регулятору необходимо предоставить дополнительные материалы по выпуску акций.

"Группа Позитив" заявила, что ее совет директоров утвердил "Программу стимулирования роста капитализации", она будет включена в комплект документов к запланированному на 7 ноября внеочередному собранию акционеров, на котором будет повторно рассмотрен вопрос о допэмиссии (ее параметры не меняются - ИФ).

Сейчас акции ПАО "Группа Позитив" торгуются на "Московской бирже" - листинг компания получила в декабре 2021 года. Сейчас 62,85% акций компании принадлежат основным акционерам, 22,77% - миноритариям, 14,38% - топ-менеджменту.