Суд рассмотрит апелляцию на разрешение обслуживать бонды "Домодедово" 17 апреля

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Десятый арбитражный апелляционный суд 17 апреля рассмотрит жалобу Генеральной прокуратуры на решение Арбитражного суда Московской области об отмене обеспечительных мер по иску к "Домодедово" в части выплат купонов по облигациям, сообщается в картотеке арбитражных дел.

У "Домодедово" в обращении находятся биржевые облигации на 15 млрд рублей и замещающие облигации (ЗО) на $354,7 млн с расчетами в рублях. Рублевые облигации со сроком погашения в декабре 2025 года были размещены в 2022 году. Выпуск ЗО с погашением в феврале 2028 года появился в 2024 году в результате замещения части выпуска евробондов компании локальными бумагами (всего было замещено около 80% от находившихся в обращении еврооблигаций).

Эмитент долговых бумаг - ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис". Эта компания в числе других структур группы и ее бенефициаров выступает ответчиком по иску Генпрокуратуры, о котором стало известно в конце января. Надзорный орган требует взыскать в доход РФ 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", которое владеет группой, а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре "Домодедово". Как утверждается в иске, бенефициары аэропорта Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

В качестве обеспечительных мер суд, в частности, запретил органам управления группы принимать решения о допэмиссии, о выплате дивидендов и вознаграждений членам совета директоров, совершать действия, направленные на вывод денежных средств и иного имущества. Наложен арест на имущество группы (за исключением средств для расчета с поставщиками, выплаты кредитов, налогов и штрафов, а также зарплат работникам) и на все принадлежащие группе ценные бумаги и доли в юрлицах, в том числе находящиеся на брокерских счетах.

Компания ходатайствовала о снятии обеспечительных мер в части выплаты купонных платежей, об этом же суд просила и Ассоциация владельцев облигаций. Арбитражный суд Московской области в начале февраля оба эти заявления удовлетворил.

Суд, в частности, учел тот факт, что невыплата купона по облигациям может являться основанием для кросс-дефолта, повлечь обязанности выкупа облигаций, а также досрочного погашения денежных обязательств по иным инструментам заимствования. "Таким образом, невыплата купона в установленный срок может повлечь существенные имущественные потери ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис", - говорилось в определении суда.

Эмитент облигаций 10 февраля сообщил, что выплатил купон по замещающим облигациям в срок, сумма выплат составила чуть менее 1 млрд рублей. Теперь ближайший купонный платеж компании предстоит произвести 17 июня - по выпуску рублевых бондов.

Доводы Генпрокуратуры

Генпрокуратура в апелляционной жалобе ("Интерфакс" ознакомился с ее текстом) указывает, что "судебный акт является незаконным, принят с нарушением норм материального и процессуального права".

"Изучение представленных заявителями документов показало, что они действуют совместно и согласованно. Их позиции синхронизированы и направлены на введение суда и общественности в заблуждение относительно фактических обстоятельств дела и угроз финансовых потерь для добросовестных владельцев облигаций", - считает надзорный орган.

По мнению Генпрокуратуры, доводы о невозможности проведения расчетов с владельцами облигаций, выпущенных ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис", а также о финансовых рисках для группы компаний "Домодедово", "явно надуманные".

Генпрокуратура считает, что МКООО "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед", подававшее заявление от лица компании, "прибегла к тактике прямого финансового шантажа государства", мотивируя необходимость предоставления группе компаний "Домодедово" права на "бесконтрольное перечисление денежных средств" риском досрочного взыскания с ООО "Домодедово Карго", ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" и других компаний группы "Домодедово" кредитов, выданных им Сбербанком и Альфа-банком.

Ведомство утверждает, что на самом деле возможность расчетов по кредитным обязательствам суд не ограничил, а предусмотрел и закрепил ее в резолютивной части определения о принятии обеспечительных мер от 29 января. Компания-заявитель же умышленно истолковала обеспечительные меры неверно, говорится в жалобе Генпрокуратуры.