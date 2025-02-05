Домодедово заявило об отсутствии изменений в схеме управления аэропортом из-за иска Генпрокуратуры

Фото: Кирилл Каллиников

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Юридический контур управления предприятиями группы "Домодедово" и административное руководство аэропорта не менялись в связи с принятием Арбитражным судом Московской области обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ, сообщила "Интерфаксу" представитель аэропорта.

"Юридический контур управления предприятиями и административное руководство остаются прежними, состав руководителей компании не изменился. Предприятия аэропорта соблюдают обязательства в отношении авиакомпаний, партнеров и сотрудников", - сказала она.

При этом она уточнила, что в рамках исполнения определения суда "налажено взаимодействие с представителями Росавиации".

"Данное мероприятие не является чем-то исключительным для аэропорта Домодедово. Руководство воздушной гавани и в предыдущие годы предоставляло доступ сотрудникам государственных контролирующих органов к необходимой документации аэропорта. "Домодедово" как добросовестная компания и далее не собирается препятствовать сотрудникам государственных органов в исполнении их служебных обязанностей", - отметила представитель аэропорта.

Аэропорт работает в штатном режиме, прием и выпуск воздушных судов обеспечивается в соответствии с расписанием, добавила она.

На прошлой неделе сообщалось, что Арбитражный суд Московской области принял к производству иск Генпрокуратуры к 30 компаниям группы "Домодедово" и ее бенефициарам. Надзорный орган требует взыскать в доход РФ 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", которое владеет группой, а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре "Домодедово". Как утверждается в иске, бенефициары аэропорта Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

В качестве обеспечительных мер суд согласился наложить арест на доли (акции) Каменщика и Когана в российских и иностранных юрлицах, обязал их обеспечить сохранность имущества "Домодедово" и одновременно запретил давать указания по его отчуждению или оставлению вне юрисдикции РФ, а также по остановке деятельности операционных компаний. Вместе с тем суд обязал операционные компании "Домодедово" обеспечить представителям Росавиации доступ к их деятельности, а также финансовой и технической документации "для исключения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан". В ведомстве сообщали, что оно "держит на контроле" деятельность аэропорта, рисков для его нештатной работы нет.

"Домодедово" - один из крупнейших аэропортов РФ. Основные базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air. По данным Росавиации, за 10 месяцев 2024 года пассажиропоток "Домодедово" составил 13,3 млн человек, что на 23,5% меньше, чем годом ранее.