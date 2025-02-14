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МТС докупила 5,5% кикшеринга "МТС Юрент" и нарастила свою долю до 84,6%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" увеличило свою долю в ООО "Юрентбайк.ру" (сервис кикшеринга "МТС Юрент") до 84,6% с 79,09%.

Изменение доли зарегистрировано в ЕГРЮЛ 13 февраля. Продавцом выступила Ольга Стефанюк, она вышла из капитала компании.

В МТС воздержались от комментариев.

"МТС Юрент" предоставляет услугу краткосрочной аренды электросамокатов и электровелосипедов. Компания управляет более чем 150 тыс. электросамокатов. Также компания предоставляет услугу аренды пауэрбанков. Количество станций, в которых можно арендовать портативную зарядку, превышает 10 тыс., а число самих пауэрбанков достигает 80 тыс.

МТС вошла в капитал "Юрент" в начале 2022 года, а в январе 2024 года стала ее контролирующим совладельцем. "МТС Юрент" является одним из пяти ключевых нетелеком-направлений в рамках экосистемы МТС.

Помимо МТС, совладельцами ООО"Юрентбайк.ру" являются: комбинированный ЗПИФ "Цифровые горизонты" под управлением АО УК "Молния" (владеет 10,49% сервиса), Андрей Сороко (3,42%) и Денис Богданов (1,46%).

МТС ООО "Юрентбайк.ру" МТС Юрент
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