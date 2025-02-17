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"Росхим" стал управляющим владельца Находкинского завода минудобрений

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - АО "Росхим" (ранее - АО "Русский водород") стало управляющей организацией АО "Химпроект", владельца и управляющей организации АО "Находкинский завод минеральных удобрений" (НЗМУ, Приморский край).

Экономика"Росхим" стал управляющим россошанскими "Минудобрениями"Читать подробнее

По данным ЕГРЮЛ, с января 2019 года "Химпроектом" руководил Николай Сабитов (в апреле 2019 - октябре 2020 годов компанию возглавлял Тарас Ганага). С 14 февраля 2025 года управляющей компанией стал "Росхим".

В отчетности АО "НЗМУ" раскрывалось (данные на 31 декабря 2021 года), что "Химпроект" является его материнской компанией с долей 99,998%.

"Росхим" является также управляющей компанией ООО "Радамант" (владелец ООО "Дальнергорский ГОК" в Приморском крае), ООО "ГХК "Бор", ООО НПП "Силика" и ООО "ФинИнвест".

В группу компаний "Росхим" также входят АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак), АО "Березниковский содовый завод", АО "Донбиотех" и ряд предприятий юга России.

АО "НЗМУ" является якорным резидентом ТОР "Находка". Возведение первой очереди завода началось в сентябре 2021 года, ее мощность составит 1,8 млн тонн метанола в год, второй очереди - 3 млн тонн карбамида в год. Объем частных инвестиций запланирован в размере 445 млрд рублей.

В 2023 году НЗМУ начал строить терминал для экспортных поставок продукции, в октябре 2024 года было смонтировано первое оборудование предприятия. На сегодняшний день установлено 28 единиц оборудования.

Ввод первой очереди завода намечен на конец 2025 года - начало 2026 года, выход на проектную мощность по метанолу - на 2027 год.

БСК НЗМУ Находка Николай Сабитов Росхим Химпроект
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