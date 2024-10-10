Росхим купил у Росимущества Дальнегорский ГОК по начальной цене в 2,2 млрд руб.

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - АО "Росхим" признано победителем объявленных Росимуществом закрытых торгов по продаже находящихся в федеральной собственности четырех компаний, связанных с "Дальнегорским горно-обогатительным комбинатом" (Приморский край, единственный в РФ производитель боропродукции из собственного минерального сырья, находится под управлением ГК "Росхим").

Как сообщается в государственной информационной системе (ГИС) "Торги", "Росхим" стал единственным участником аукциона, лот продан по начальной цене - 2 млрд 233,5 млн рублей.

Согласно документации торгов, договор должен быть заключен в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

В состав лота входят принадлежащие в настоящее время Росимуществу 100% ООО "Радамант" (Москва, владелец ООО "Дальнегорский ГОК"), ООО "ФинИнвест" (Москва, бывший владелец "Радаманта"), ООО "Горно-химическая компания "Бор" и ООО НПП "Силика" (оба - Дальнегорск, Приморский край).

Новый собственник компаний должен будет выполнить ряд обязательств, в том числе в течение двух лет после перехода прав собственности осуществить модернизацию и расширение действующего производства боросодержащей продукции до 100 тыс. тонн в год.

Как сообщалось, Генпрокуратура РФ через Арбитражный суд Приморского края в 2023 году добилась взыскания в доход РФ четырех компаний - "Радамант", "ФинИнвест", "ГХК "Бор" и НПП "Силика". В сентябре правительство РФ одобрило предложение Минфина, согласованное с Минпромторгом, ФАС и Росимуществом, об отчуждении долей компаний.

Сообщалось также, что "Дальнегорский ГОК" планирует направить в 2025-2028 годах на модернизацию производства порядка 14,5 млрд рублей. Комбинат в 2023 году увеличил выпуск боропродукции на 3% к уровню 2022 года, получил 1,46 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 535 млн рублей убытка годом ранее.

На Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточенно около 3% мировых запасов бора. Одноименный ГОК имеет полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов, таких как борная кислота, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат.

В группу компаний "Росхим" также входят АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак), АО "Березниковский содовый завод" , АО "Донбиотех" и ряд предприятий Юга России.