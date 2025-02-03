Поиск

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ начали заседание

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Министерский мониторинговый комитет альянса ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, начал заседание, сообщил "Интерфаксу" представитель одной из делегаций.

Заседанию предшествовал призыв президента США Дональда Трампа в адрес Саудовской Аравии и ОПЕК увеличить добычу нефти для снижения цен. Кроме того, американский президент подписал указ о пошлинах в размере 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, которые являются поставщиками нефти в Соединенные Штаты, и в 10% - из Китая, который является крупнейшим импортером нефти в мире. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа, электроэнергии.

Согласно текущему плану ОПЕК+, с апреля предполагается начать постепенно сворачивать ограничения по добыче в 2,2 млн б/с, взятые на себя так называемой Great8 - восьмеркой стран-участниц ОПЕК+, которые дополнительно к действующим квотам приняли на себя добровольные ограничения. С учетом того, что эти ограничения предполагается отменять до сентября 2026 года, речь идет об увеличении добычи на 135-140 тыс. б/с в месяц.

По словам одного из делегатов альянса, знакомого с ситуацией, с которым "Интерфакс" пообщался до заседания, никаких изменений в плане добычи не предполагается.

Кроме того, обычно участники комитета рассматривают исполнение обязательств странами-участницами, в том числе компенсации ранее недосокращенных объемов.

Ирак, Казахстан и Россия, допустившие нарушения в прошлом году, летом представили план компенсаций этих объемов до октября 2025 года. Однако эти обязательства также не исполнялись, и в декабре было принято решение о продлении срока компенсаций до июля 2026 года. Страны должны были представить новые планы компенсаций до конца 2024 года, но они не были опубликованы.

Обычно комитет рассматривает ситуацию со спросом, предложением и уровнем коммерческих запасов на рынке, а также уровни добычи альянсом, а затем может принять решение о рекомендации альянсу изменить политику по добыче.

Минувший месяц отмечен снижением добычи в Ливии на 400 тыс. б/с из-за перекрытия терминалов по экспорту нефти на фоне политического противостояния, а также, как пишет S&P Global Commodity Insights, пожаром на месторождении Румейла в Ираке, который снизил добычу на 300 тыс. б/с.

Кроме того, нефтяной рынок внимательно наблюдает за спросом на нефть в Китае и других экономиках, возможных санкциях на Иран, Россию и Венесуэлу.

ОПЕК+ США Дональд Трамп Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Европейские лидеры пообещали ответить США в случае введения пошлин на импорт из ЕС

ВС РФ отказал Блиновской в пересмотре дела о доначислении ей более 1 млрд руб/ налогов

ВС РФ отказал Блиновской в пересмотре дела о доначислении ей более 1 млрд руб/ налогов

Денежные переводы мигрантов из Евросоюза в родные страны в 2023 году выросли на 8%

Денежные переводы мигрантов из Евросоюза в родные страны в 2023 году выросли на 8%

Минэнерго предложило создать реестр оборудования для майнинга криптовалют

Индийская рупия обновила исторический минимум после введения Трампом пошлин

Индийская рупия обновила исторический минимум после введения Трампом пошлин
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5799 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне30 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе323 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии158 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2148 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });