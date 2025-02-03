Министры мониторингового комитета ОПЕК+ начали заседание

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Министерский мониторинговый комитет альянса ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, начал заседание, сообщил "Интерфаксу" представитель одной из делегаций.

Заседанию предшествовал призыв президента США Дональда Трампа в адрес Саудовской Аравии и ОПЕК увеличить добычу нефти для снижения цен. Кроме того, американский президент подписал указ о пошлинах в размере 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, которые являются поставщиками нефти в Соединенные Штаты, и в 10% - из Китая, который является крупнейшим импортером нефти в мире. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа, электроэнергии.

Согласно текущему плану ОПЕК+, с апреля предполагается начать постепенно сворачивать ограничения по добыче в 2,2 млн б/с, взятые на себя так называемой Great8 - восьмеркой стран-участниц ОПЕК+, которые дополнительно к действующим квотам приняли на себя добровольные ограничения. С учетом того, что эти ограничения предполагается отменять до сентября 2026 года, речь идет об увеличении добычи на 135-140 тыс. б/с в месяц.

По словам одного из делегатов альянса, знакомого с ситуацией, с которым "Интерфакс" пообщался до заседания, никаких изменений в плане добычи не предполагается.

Кроме того, обычно участники комитета рассматривают исполнение обязательств странами-участницами, в том числе компенсации ранее недосокращенных объемов.

Ирак, Казахстан и Россия, допустившие нарушения в прошлом году, летом представили план компенсаций этих объемов до октября 2025 года. Однако эти обязательства также не исполнялись, и в декабре было принято решение о продлении срока компенсаций до июля 2026 года. Страны должны были представить новые планы компенсаций до конца 2024 года, но они не были опубликованы.

Обычно комитет рассматривает ситуацию со спросом, предложением и уровнем коммерческих запасов на рынке, а также уровни добычи альянсом, а затем может принять решение о рекомендации альянсу изменить политику по добыче.

Минувший месяц отмечен снижением добычи в Ливии на 400 тыс. б/с из-за перекрытия терминалов по экспорту нефти на фоне политического противостояния, а также, как пишет S&P Global Commodity Insights, пожаром на месторождении Румейла в Ираке, который снизил добычу на 300 тыс. б/с.

Кроме того, нефтяной рынок внимательно наблюдает за спросом на нефть в Китае и других экономиках, возможных санкциях на Иран, Россию и Венесуэлу.