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Министры комитета ОПЕК+ решили не менять текущую политику по добыче

Министры комитета ОПЕК+ решили не менять текущую политику по добыче
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Министерский мониторинговый комитет альянса ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, решил не менять текущую политику по добыче нефти, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Участники встречи отметили важность достижения полного соответствия текущим параметрам сделки, а также исполнения компенсационных графиков за перепроизводство ряда стран в период действия дополнительных добровольных сокращений добычи нефти.

Кроме того, министры стран ОПЕК+ в ходе совещания отметили, что корректировка "добровольцами" альянса плана добровольных сокращений (перенос на 1 апреля постепенного наращивания добычи - ИФ) обеспечило стабильность мирового нефтяного рынка.

Агентство Bloomberg писало, что вице-премьер РФ Александр Новак сообщил на заседании, что ОПЕК+ следует придерживаться текущей политики.

Стороны в ходе заседания мониторингового комитета еще раз подтвердили свою приверженность сделке, которая действует до конца 2026 года.

Следующее заседание JMMC состоится 5 апреля.

ОПЕК+ нефть
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