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Ударные беспилотники "Орион" вооружат ракетами "Вихрь"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Концерн "Калашников" ведет работы по адаптации управляемых ракет "Вихрь-1" для применения на ударных дронах "Орион-Э", а также вертолетах Ми-28НЭ и Ми-35П, сообщили в пресс-службе концерна.

По данным "Калашникова", управляемая ракета "Вихрь" способна поражать цели на расстоянии до десяти километров, ее скорость - более 600 метров в секунду. "Тандемная кумулятивно-боевая часть ракеты пробивает 750 миллиметров гомогенной брони за динамической защитой", - отметил разработчик.

21 июля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что порядка 15 стран хотят приобрести российский разведывательно-ударный беспилотник "Орион-Э".

"У нас выстроилась очередь из иностранных партнеров на два наших фаворита - "Орион-Э" и "Орлан-10Е". Предприятия загружены на ближайшие годы, в том числе контрактами по гособоронзаказу. При этом заявки продолжают поступать", - сказал Михеев.

БЛА "Орион", разработанный компанией "Кронштадт" в рамках программы "Иноходец", - первый беспилотник класса MALE (Medium Altitude Long Endurance - класс средневысотных беспилотников с большой продолжительностью полета). Он полностью разработан в России и построен из отечественных комплектующих. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 1 150 кг. "Орион" может находиться в воздухе до 24 часов, его крейсерская скорость - 200 км/ч, максимальная высота полета - 7 500 метров.

В ходе модернизации "Орион" получил возможность не только вести разведку, но и выполнять ударные задачи. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, этот беспилотник в ударном варианте в 2019 году был испытан в Сирии.

Согласно материалам компании-разработчика, "Орион" оборудован тремя точками подвески авиационного вооружения - две под консолями крыла и одна - под фюзеляжем. Максимальная масса боевой нагрузки - 200 кг. Беспилотник способен применять корректируемые авиабомбы (КАБ) калибром 20 и 50 кг, авиабомбы калибром до 100 кг и управляемые ракеты калибром до 50 кг. Соответственно, одновременно он может нести до 4 управляемых ракет или до 5 КАБ.

Орион Калашников Вихрь-1

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