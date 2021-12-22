В Подмосковье появился первый в России завод для серийного производства дронов

Группа "Кронштадт" разрабатывает и производит беспилотные авиационные комплексы, а также бортовое оборудование и целевые нагрузки для них. В частности, разведывательно-ударный "Орион" (ОКР "Иноходец"), серийно поставляемый российским военным, а также его экспортную версию "Орион-Э".

Кроме того, в компании создается следующая модификация "Ориона" - разведывательно-ударный беспилотник большой продолжительности полёта "Сириус". Также "Кронштадт" работает над беспилотником "Гелиос-РЛД" для создания сплошного радиолокационного поля на арктических рубежах и скоростным ударным беспилотником "Гром", способным прорвать и уничтожить ПВО противника.