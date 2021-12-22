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В Подмосковье появился первый в России завод для серийного производства дронов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - "Кронштадт" завершил строительство в подмосковной Дубне завода для серийного изготовления крупноразмерных беспилотников, в том числе ударных.

Как сообщили в пресс-службе компании, сборка первых комплексов начнется уже в декабре", - заявили в пресс-службе.

Построенный в Дубне Центр производства крупноразмерных беспилотников самолетного и вертолетного типов представляет собой единую промышленную площадку площадью свыше 50 га, где расположены основные производственные цеха "Кронштадта" и входящего в него "Дубненского машиностроительного завода (ДМЗ) им. Федорова".

Группа "Кронштадт" разрабатывает и производит беспилотные авиационные комплексы, а также бортовое оборудование и целевые нагрузки для них. В частности, разведывательно-ударный "Орион" (ОКР "Иноходец"), серийно поставляемый российским военным, а также его экспортную версию "Орион-Э".

Кроме того, в компании создается следующая модификация "Ориона" - разведывательно-ударный беспилотник большой продолжительности полёта "Сириус". Также "Кронштадт" работает над беспилотником "Гелиос-РЛД" для создания сплошного радиолокационного поля на арктических рубежах и скоростным ударным беспилотником "Гром", способным прорвать и уничтожить ПВО противника.

Московская область Подмосковье Дубна

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