В Подмосковье появился первый в России завод для серийного производства дронов
Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - "Кронштадт" завершил строительство в подмосковной Дубне завода для серийного изготовления крупноразмерных беспилотников, в том числе ударных.
Как сообщили в пресс-службе компании, сборка первых комплексов начнется уже в декабре", - заявили в пресс-службе.
Построенный в Дубне Центр производства крупноразмерных беспилотников самолетного и вертолетного типов представляет собой единую промышленную площадку площадью свыше 50 га, где расположены основные производственные цеха "Кронштадта" и входящего в него "Дубненского машиностроительного завода (ДМЗ) им. Федорова".
Группа "Кронштадт" разрабатывает и производит беспилотные авиационные комплексы, а также бортовое оборудование и целевые нагрузки для них. В частности, разведывательно-ударный "Орион" (ОКР "Иноходец"), серийно поставляемый российским военным, а также его экспортную версию "Орион-Э".
Кроме того, в компании создается следующая модификация "Ориона" - разведывательно-ударный беспилотник большой продолжительности полёта "Сириус". Также "Кронштадт" работает над беспилотником "Гелиос-РЛД" для создания сплошного радиолокационного поля на арктических рубежах и скоростным ударным беспилотником "Гром", способным прорвать и уничтожить ПВО противника.