Суд отказался удовлетворить кассационные жалобы на обращение "Макфы" в доход РФ

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в среду рассмотрел кассационные жалобы на решения нижестоящих судов об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства и отказал в их удовлетворении, сообщил "Интерфаксу" адвокат Вячеслав Плахотнюк, представляющий интересы ряда ответчиков.

"Кассация приняла решение оставить в силе акты судов первой и апелляционной инстанции", - сказал Плахотнюк.

По его словам, после получения текста кассационного определения защита обжалует судебные акты в Верховном суде. "Это позволит вывести процесс на национальный уровень и приблизить дело к конституционному разбирательству", - добавил Плахотнюк.

Как сообщалось, жалобы были поданы на решение Центрального суда Челябинска от 8 мая 2024 года и апелляционное определение Челябинского областного суда от 30 июля 2024 года.

Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Решение суда было принято к немедленному исполнению. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступали еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфы" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "Смак" (Екатеринбург). Кроме того, ответчиками по иску являлись 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В исковом заявлении Генпрокуратура РФ требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса.

В мае 2024 года после принятия судебного решения по иску все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества, в июле - в управление "РСХБ-Финанс".

Ответчики по делу подали апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, однако она была отклонена.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса РФ.