Поиск

Суд отказался удовлетворить кассационные жалобы на обращение "Макфы" в доход РФ

Суд отказался удовлетворить кассационные жалобы на обращение "Макфы" в доход РФ
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в среду рассмотрел кассационные жалобы на решения нижестоящих судов об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства и отказал в их удовлетворении, сообщил "Интерфаксу" адвокат Вячеслав Плахотнюк, представляющий интересы ряда ответчиков.

"Кассация приняла решение оставить в силе акты судов первой и апелляционной инстанции", - сказал Плахотнюк.

По его словам, после получения текста кассационного определения защита обжалует судебные акты в Верховном суде. "Это позволит вывести процесс на национальный уровень и приблизить дело к конституционному разбирательству", - добавил Плахотнюк.

В РоссииСуд по иску Генпрокуратуры взыскал с экс-владельцев "Макфы" и связанных лиц 19,7 млрд руб.Суд по иску Генпрокуратуры взыскал с экс-владельцев "Макфы" и связанных лиц 19,7 млрд руб.Читать подробнее

Как сообщалось, жалобы были поданы на решение Центрального суда Челябинска от 8 мая 2024 года и апелляционное определение Челябинского областного суда от 30 июля 2024 года.

Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Решение суда было принято к немедленному исполнению. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступали еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфы" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "Смак" (Екатеринбург). Кроме того, ответчиками по иску являлись 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В исковом заявлении Генпрокуратура РФ требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса.

В мае 2024 года после принятия судебного решения по иску все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества, в июле - в управление "РСХБ-Финанс".

Ответчики по делу подали апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, однако она была отклонена.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса РФ.

Макфа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд завершил процедуру банкротства "Группы Е4", основанной Михаилом Абызовым

Владелец S7 Филев не стал комментировать иск Генпрокуратуры к аэропорту "Домодедово"

Владелец S7 Филев не стал комментировать иск Генпрокуратуры к аэропорту "Домодедово"

Минфин просит суд приостановить корпправа зарубежных акционеров "Руст Россия" и "Русский стандарт водка"

Минфин РФ уменьшит объем покупки валюты/золота с 7 февраля на 20%

Росавиация в 2025 году прогнозирует снижение пассажиропотока на 1,7%

Сделка по слиянию Honda и Nissan оказалась под вопросом

Сделка по слиянию Honda и Nissan оказалась под вопросом
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5808 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне34 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии162 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе326 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2152 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау85 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });