"Макфа" в 2024 году снизила чистую прибыль на 23%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - АО "Макфа", крупный производитель макаронных изделий, муки и круп, в 2024 году получило чистую прибыль по РСБУ в 2,76 млрд рублей, что на 23,2% меньше, чем в 2023 году, говорится в отчетности компании.

Годовая выручка увеличилась на 23,2% до 29,15 млрд рублей. В частности, продажи макаронных изделий возросли на 28,3% - до 14,63 млрд рублей, муки на производственной площадке в "Рощино" (Челябинск) - на 15,9%, до 5,14 млрд рублей, на площадке "Георгиевск" (Ставропольский край) - на 22%, до 2,44 млрд рублей, на площадке "Курган" (Курганская область) - на 14%, до 3,52 млрд рублей.

Продажи риса увеличились на 51%, хлопьев на 27,4%, крупы на 20,8%, каш и завтраков на 21%. При этом реализация гречки "Макфа" сократилась на 1,4%, составив 740,7 млн рублей.

В отчетный период себестоимость поднялась на 28,2% - до 19,19 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 14,6%, до 9,96 млрд рублей. В результате роста коммерческих и управленческих расходов соответственно на 25% (до 5,49 млрд рублей) и 15% (до 882,7 млн рублей) прибыль от продаж увеличилась в 2024 году всего на 1,8%, составив 3,59 млрд рублей.

Снижение прочих доходов в 3,6 раза (до 314,3 млн рублей), а также процентов к получению на 37,7% (до 339,1 млн рублей) в совокупности повлияло на уменьшение прибыли до налогообложения на 19%, до 3,66 млрд рублей.

Дебиторская задолженность компании за год увеличилась с 3,12 млрд рублей до 3,53 млрд рублей, кредиторская - уменьшилась с 2,45 млрд рублей до 1,37 млрд рублей, поскольку в ее составе долг перед учредителями по дивидендам сократился с 999,6 млн рублей на начало прошлого года до нуля на начало 2025 года.

2 апреля "Макфа" закрывает складской комплекс в Домодедове Московской области, имевший статус обособленного подразделения, "в связи с прекращением срока аренды складских помещений". В феврале 2025 года был закрыт склад в Сосновском районе Челябинской области, где хранилась готовая продукция компании на арендованных площадях. Это обособленное подразделение было закрыто в связи с тем, что АО ввело собственный складской комплекс на производственной площадке "Рощино".

8 мая 2024 года Центральный районный суд Челябинска по иску Генпрокуратуры обратил "Макфу" и связанных с нею компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Решение суда было принято к немедленному исполнению. "Макфа" и все 20 связанных с нею компаний в мае прошлого года перешли в собственность государства в лице Росимущества, в начале июля 2024 года - под управление "РСХБ-Финанс". Апелляция и кассация оставили решение суда первой инстанции в силе.