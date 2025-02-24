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Samsung согласился повысить зарплаты сотрудникам на 5,1%

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Electronics, крупнейший в мире производитель полупроводниковой продукции и смартфонов, договорилась с представителями профсоюзов об увеличении зарплат сотрудников на 5,1% в 2025 году.

Кроме того, каждый сотрудник Samsung получит 30 акций компании (на сумму примерно $1,2 тысячи, исходя из котировок на закрытие торгов в понедельник) и дополнительный бонус, которые они смогут потратить на покупку товаров компании в онлайн-магазине.

Профсоюз National Samsung Electronics Union, объединяющий около 36 тысяч сотрудников компании, проведет голосование по условиям сделки до 5 марта, сообщила компания.

В 2024 году сотрудники Samsung повели первую забастовку в истории компании с требованиями повысить зарплаты, увеличить отпуска и улучшить систему премирования.

За последние 12 месяцев капитализация компании снизилась на 21,3%.

Samsung Южная Корея
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