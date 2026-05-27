Профсоюз Samsung одобрил соглашение об увеличении бонусов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший профсоюз работников Samsung Electronics Co. в Южной Корее большинством голосов одобрил соглашение с компанией об увеличении бонусов, которое позволит избежать масштабной забастовки и многомиллиардных убытков.

За сделку проголосовали около 74% членов профсоюза, пишет Bloomberg.

По условиям сделки, Samsung направит на премии работникам, занятым в производстве микрочипов, определенную долю операционной прибыли. Подсчеты Bloomberg показывают, что средняя сумма бонуса для 78 тыс. таких сотрудников по итогам текущего составит порядка 513 млн вон, или $340 тыс. Средняя зарплата сотрудников компании в 2025 году составила 158 млн вон.

Аналитики отмечают, что сложившаяся ситуация может усилить напряженность между различными подразделениями в компании. Так, работники, не занятые в выпуске чипов, получат бонус в размере всего 6 млн вон.

Samsung является одним из ведущих мировых производителей чипов, и за счет взлета спроса на них её рыночная стоимость за последние 12 месяцев увеличилась в 5,5 раза. Ожидается, что по итогам года Samsung станет одной из самых прибыльных компаний мира.

Цена акций Samsung по итогам торгов в Сеуле в среду выросла на 2,3%.