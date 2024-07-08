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Более 6,5 тыс. сотрудников Samsung вышли на забастовку

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Более 6,5 тыс. сотрудников южнокорейской Samsung Electronics в понедельник вышли на трехдневную забастовку, пишет Financial Times.

Это уже вторая забастовка для Samsung за месяц. Первая состоялась 7 июня на фоне разногласий по вопросу повышения зарплат. До этого работники компании никогда не бастовали.

Сейчас они требуют уважения труда, а также увеличения отпусков и улучшения системы премирования за результаты деятельности.

Обе забастовки инициированы профсоюзом National Samsung Electronics Union, объединяющим более 30 тыс. человек.

Samsung Южная Корея
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