Профсоюз Samsung объявил бессрочную забастовку

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - National Samsung Electronics Union (NSEU) - профсоюз работников южнокорейской Samsung Electronics - объявил бессрочную всеобщую забастовку, пишет Financial Times.

"Нужно это пройти. Мы сможем победить, если просто не будем выходить на работу", - цитирует газета заявление NSEU, объединяющего около 30 тыс. человек.

Более 6,5 тыс. сотрудников Samsung вышли на трехдневную забастовку в понедельник, требуя уважения труда, а также увеличения отпусков и улучшения системы премирования.

По данным профсоюза, она вызвала перебои в производственной деятельности Samsung. Сама компания это отрицает.

Работники Samsung также провели забастовку 7 июня. Она стала первой в истории компании.

На прошлой неделе Samsung предварительно отчиталась об увеличении выручки во втором квартале на 22-25%. В первом квартале она выросла на 13%.

Акции компании не изменились в стоимости по итогам торгов в среду.