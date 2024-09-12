Сотни работников Samsung в Индии вышли на забастовку

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Половина сотрудников (около 900 человек) завода южнокорейской Samsung в индийском Ченнаи вышли на забастовку, пишет Financial Times со ссылкой на информированный источник.

Компания поддерживает работу предприятия с помощью подрядчиков и заявила, что принимает меры для разрешения ситуации.

"Мы ведем активный диалог с сотрудниками, чтобы разрешить любые недовольства, которые у них есть, и выполнить все законодательные и регуляторные требования, - отметили в индийском подразделении Samsung. - Мы также обеспечим отсутствие перебоев для потребителей".

Завод в Ченнаи производит телевизоры, холодильники и стиральные машины.